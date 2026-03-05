Laura Fernández se pronuncia sobre idea de su asesor de instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica

La presidenta electa, Laura Fernández, se refirió a la propuesta de su asesor Fabián Silva sobre la eventual instalación de bases militares de Estados Unidos en Costa Rica.

Laura Fernández, presidenta electa, se refirió a la propuesta de su asesor Fabián Silva de instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica. Al respecto, la también ministra de la Presidencia felicitó que Silva ponga sobre la mesa de discusión “temas polémicos”. No obstante, aclaró que las opiniones que expresa su equipo técnico son a título personal y no reflejan su posición como mandataria.

“Ellos ni son mis voceros, ni están hablando en nombre mío, ni mucho menos”, indicó Fernández este jueves en el programa Por Tres Razones, de la emisora radiofónica Columbia.

Silva, quien forma parte de un equipo técnico compuesto por cuatro abogados encargado de elaborar reformas legales que formaron parte de sus promesas de campaña, propuso en el programa El Octavo Mandamiento, del canal ¡Opa!, la instalación de fuerzas armadas estadounidenses en provincias como Limón, Puntarenas y Guanacaste, con el objetivo de combatir el narcotráfico.

Fernández señaló que dichos asesores son formadores de opinión en el país y referentes en diferentes ramas del derecho; no obstante, además de conformar el equipoo técnico, continúan con su ejercicio profesional.

“El trabajo que están haciendo conmigo es un trabajo totalmente voluntario, ad honorem, donde lo que tenemos es una mesa de trabajo técnico”, agregó.

El martes pasado, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, vio con recelo la posibilidad de que en el país se instalen bases militares estadounidenses como parte de la lucha contra el crimen organizado.

Ante una consulta sobre si ve con buenos ojos tener bases militares en el país, Zamora respondió que “no necesariamente, porque los militares se dedican a otros asuntos y no a la lucha antidrogas”.

Sobre la propuesta de Silva, señaló: “Respeto la posición individual. Me parece que es un tema que, en este momento, para siquiera ser considerado tiene que ser en sede legislativa y pasar por toda una serie de requisitos”.

El jerarca aclaró que “esencialmente las fuerzas antinarcóticos son la DEA y el FBI, y las otras fuerzas operan de manera auxiliar. No necesariamente una base (militar) significa disuasión; las bases policiales sí implican disuasión, y lo estamos logrando con el trabajo conjunto que tenemos con la extradición”.

“Esto es algo a considerar, creo que el señor Silva abre un debate”, agregó Zamora.

Sin embargo, añadió que “me parece que es una idea sugestiva, provocadora y que abre un debate como el que se ha venido dando en el país sobre ese tema”.

Límite constitucional

La Constitución Política proscribió el ejército en Costa Rica como institución permanente. Incluso, actualmente, el ingreso de tropas militares y la permanencia de naves de guerra debe ser aprobado por el Congreso, tal y como ocurre con el Convenio de Patrullaje Conjunto.

Cualquier iniciativa para instalar bases militares extranjeras en territorio costarricense tendría que sortear este obstáculo constitucional y pasar por un amplio debate legislativo antes de ser considerada viable.

Equipo de asesores

Además de Fabián Silva, quien es experto en la Constitución Política, los otros integrantes del equipo técnico de Fernández son María Lourdes Echandi, especialista en derecho público y exprocuradora adjunta de la República; Fabián Volio, especialista en derecho constitucional; y Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad.

La mandataria comentó que está agradecida de trabajar con los cuatro abogados y que ya iniciaron con el trabajo para las reformas que desarrollará durante su periodo presidencial.

“Ya tuvimos reuniones para ver cómo nos dividimos las tareas y demás”, dijo.