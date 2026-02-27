El Explicador

¿Bases militares de Estados Unidos en Costa Rica? Explicamos qué tan posible es y qué tendría que cambiar

Asesor de la presidenta electa Laura Fernández sugirió reformar la Constitución para permitir presencia militar extranjera como estrategia contra el narcotráfico

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Base miitar Estados Unidos-Honduras
Fabián Silva, asesor de la presidenta electa, Laura Fernández, planteó reformar la Constitución para permitir bases militares de Estados Unidos en Costa Rica. (Imagen con fines ilustrativos de la base militar de Estados Unidos en Honduras) (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bases militares en Costa RicaFabián SilvaLaura FernándezConstitución Política
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.