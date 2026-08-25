Política

Laura Fernández podría tener la decisión definitiva en disputa entre Poder Judicial y Hacienda por recorte de ¢23.722 millones

Orlando Aguirre impugnó el recorte ordenado por Rodrigo Chaves y advirtió que, si Hacienda mantiene su posición, el conflicto deberá ser resuelto por la presidenta Laura Fernández, según el artículo 177 de la Constitución

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Por Lucía Astorga
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Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, solicitó que la mandataria Laura Fernández tome la decisión final en caso que el ministro Rodrigo Chaves no rectifique la decisión de recortar ¢23.722 millones para lo que resta de 2026.
Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, solicitó que la mandataria Laura Fernández tome la decisión final en caso que el ministro Rodrigo Chaves no rectifique la decisión de recortar ¢23.722 millones para lo que resta de 2026. (Diseño Canva/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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