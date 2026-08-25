Política

Laura Fernández pide aprobar con ‘urgencia’ proyecto que redirige aporte patronal al Banco Popular a pensiones de adultos mayores en pobreza

La mandataria cuestionó qué sentido tiene “entusiasmar a 30.000 adultos mayores” que esperan una pensión del RNC, si el Gobierno no consigue una fuente permanente de recursos para financiar el beneficio

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Por Lucía Astorga
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La presidenta Laura Fernández hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que aprueben un proyecto del Ejecutivo para financiar pensiones para adultos mayores pobres.
La presidenta Laura Fernández hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que aprueben un proyecto del Ejecutivo para financiar pensiones para adultos mayores pobres. (Diseño Canva /La Nación)







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Laura FernándezRégimen No ContributivoPensiones de la CCSSAporte patronal al Banco Popular
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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