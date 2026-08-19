Estos son los ocho nuevos proyectos de ley que anunció hoy la presidenta Laura Fernández

Laura Fernández anunció ocho proyectos de ley en la presentación del informe de sus 100 días de gobierno.

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció en la conferencia de prensa semanal del día de hoy que presentará ocho proyectos de ley a la Asamblea Legislativa.

A través de una presentación, Fernández describió la lista de iniciativas:

Ley para procedimiento especial para la prevención de riesgos inminentes para la vida o salud de los costarricenses:

De acuerdo con la información proyectada en la conferencia, el proyecto permitirá que la Contraloría General de la República (CGR) autorice procedimientos especiales de contratación para enfrentar riesgos sin eliminar controles sobre recursos públicos.

Proyecto de ley de Ciudad Gobierno (Procigo):

Concentra instituciones en un solo complejo para mejorar la eficiencia, facilitar el acceso a múltiples servicios, e impulsar la renovación urbana de San José.

Reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la Republica y Ley General de Control Interno:

Según lo descrito en la conferencia, la reforma aclararía la función fiscalizadora de la CGR y la gestión de la administración pública.

Ley para la determinación de las tasas máximas aplicables para las operaciones de crédito:

Un nuevo modelo permitirá calcular las tasas máximas de interés, según los riesgos y costos de los créditos. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) actualizará las tasas según las condiciones del mercado.

Ley para la promoción de seguros agropecuarios:

Acceso de productores agropecuarios a seguros para riesgos climáticos, sanitarios y productivos. La ley crearía un fondo para subsidiar préstamos y priorizar a los sectores más vulnerables.

Ley de creación del estatuto de empleo público del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA):

Permitirá un régimen de empleo público propio que fortalezca su autonomía, gestión del talento humano y responda a la demanda del mercado laboral.

Reforma a la ley Nº 8642 para la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel):

Reforma para agilizar la ejecución de recursos, mejorar la coordinación institucional y reducir la brecha digital.

Proyecto de ley de fortalecimiento de régimen no contributivo de pensiones:

Fernández explicó que en la iniciativa propone trasladar el 50% del aporte patronal que recibe el Banco Popular de Costa Rica hacia el régimen no contributivo.

La presidenta entregó las carpetas de proyectos al ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves. El jerarca será el responsable de presentar las iniciativas a la Asamblea Legislativa.