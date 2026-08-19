El País

Estos son los ocho nuevos proyectos de ley que anunció hoy la presidenta Laura Fernández

La mandataria anunció dos iniciativas relacionadas a la Contraloría General de la República

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Laura Fernández anunció ocho proyectos de ley en la presentación del informe de sus 100 días de gobierno.
Laura Fernández anunció ocho proyectos de ley en la presentación del informe de sus 100 días de gobierno. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesProyecto de ley
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.