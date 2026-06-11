Laura Fernández justifica mociones de José Miguel Villalobos que suavizaron penas en proyecto contra robo de combustibles

La presidenta justificó las mociones de José Miguel Villalobos que permitieron disminuir las sanciones previstas en un proyecto de ley para el robo de combustible.

La presidenta de la República, Laura Fernández, justificó las mociones del diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), para atenuar el alcance y las penas contenidas en el proyecto de ley 25.206, el cual busca reformar la normativa contra el robo de combustibles.

Durante la conferencia de prensa semanal de este miércoles, Fernández dijo que su gobierno hizo un planteamiento jurídico para atender el tema, pero que “comprende las deliberaciones” de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso que modificaron la iniciativa.

La mandatario dijo que se debe “comprender todos los diferentes argumentos de los códigos penales” y deliberar, así como “buscar justos medios y eso es lo que ha hecho la Comisión de Asuntos Jurídicos, al igual que realiza con todos los proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea”.

“Uno sabe que muchas veces uno hace una apuesta muy alta cuando lleva un expediente a la Asamblea porque durante su tramitación se dan diferentes negociaciones y análisis hasta que se aterriza, pues, en las leyes que los diputados aprueban", agregó la presidenta.

Mociones de José Miguel Villalobos

El 4 de junio, durante la discusión del expediente 25.206 en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Villalobos anunció que no respaldaría varios de los artículos centrales del proyecto para combatir el robo y tráfico ilícito de combustibles, una iniciativa impulsada por diputados de Pueblo Soberano.

El legislador cuestionó el aumento de penas, la creación de nuevos tipos penales y algunos aspectos relacionados con la constitucionalidad del texto. Incluso, adelantó que presentará mociones para eliminar los artículos que considera problemáticos y que podría emitir un dictamen negativo si esas disposiciones se mantienen.

Decomiso en El Cairo: las autoridades incautaron 17 pichingas con un total de 550 litros de combustible. (Recope /Cortesía)

Ese planteamiento tuvo luz verde este martes 9 de junio. Sus mociones permitieron disminuir las penas, suprimir reformas previstas en la iniciativa y recortar el alcance operativo de la unidad especial que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) utilizaría para vigilar, proteger y resguardar la integridad del Sistema Nacional de Combustibles.

El proyecto original fue presentado por el expresidente Rodrigo Chaves; el entonces ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora; el exministro de Justicia y Paz, Gerald Campos; y la presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero Víquez.

“Estas estructuras criminales evolucionan muy rápidamente, es por eso que necesitamos un marco legal fuerte que castigue a estos delincuentes”, dijo Montero este miércoles en la conferencia de prensa.

Durante la mañana de este 10 de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía desarticularon una banda criminal, conocida como “Los Paisas”, presuntamente dedicada al robo de combustible en Turrialba.