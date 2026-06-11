Política

Laura Fernández justifica mociones de José Miguel Villalobos que suavizaron penas en proyecto contra robo de combustibles

Mociones de Villalobos permitieron disminuir las penas impulsadas en el texto, suprimir reformas previstas en la iniciativa y recortar el alcance operativo de la unidad especial creada

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Laura Fernández y José Miguel Villalobos.
La presidenta justificó las mociones de José Miguel Villalobos que permitieron disminuir las sanciones previstas en un proyecto de ley para el robo de combustible. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
robo combustibleLaura FernándezJosé Miguel Viallobos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.