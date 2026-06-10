Sucesos

Desarticulada banda ‘Los Paisas’ vinculada al robo de combustible en Turrialba: cuatro detenidos

La banda empleaba una modalidad de extracción constante de pequeñas cantidades de producto para intentar evadir los controles y dificultar su detección

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Por Sebastián Sánchez
El OIJ detuvo a seis sospechosos de robar combustible del Estado, tras ejecutar tres allanamientos en la comunidad de Búfalo de Limón.
La banda Los Paisas utilizaba un esquema basado en la extracción constante de pequeñas cantidades de producto. (Foto con fines ilustrativos) (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)







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RecopeRobo de combustible
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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