Desarticulada banda ‘Los Paisas’ vinculada al robo de combustible en Turrialba: cuatro detenidos

La banda Los Paisas utilizaba un esquema basado en la extracción constante de pequeñas cantidades de producto. (Foto con fines ilustrativos)

Una banda criminal, conocida como “Los Paisas”, presuntamente dedicada al robo de combustible en Turrialba, fue desarticulada este miércoles 10 de junio durante un operativo de la Refinadora Costarricense de Petroleo (Recope), el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

Las autoridades judiciales detuvieron a cuatro personas durante los seis allanamientos que se llevaron a cabo en Chitaría de Pavones de Turrialba, donde operaba la banda, así como en el Cairo y Guayacán, de Siquirres, donde vivían los sospechosos.

Los cuatro sospechosos detenidos son dos personas de apellidos Gutiérrez, además de Monge y Herrera.

Recope informó que estos operativos cortan una operación clandestina que afectaba el patrimonio nacional y representaba una amenaza constante en la provincia de Cartago.

operativo de Recope, OIJ y Ministerio Público contra una organización criminal asentada en Turrialba, Cartago, y presuntamente dedicada al robo de combustible del poliducto, que fue desarticulada este miércoles 10 de junio.

“Los Paisas”

Según los registros de la empresa estatal, la agrupación conocida como “Los Paisas” utilizaba un esquema basado en la extracción constante de pequeñas cantidades de producto.

Con esta modalidad, los sospechosos pretendían evadir los sistemas de control y dificultar la detección oportuna de la policía.

Operativo en El Cairo de Siquirres para desarticular una banda vinculada con robo de combustible. El caso evidencia la evolución de las organizaciones dedicadas a este delito. (Recope/Cortesía)

Las pesquisas de inteligencia se extendieron por más de cinco meses de análisis en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

Esta labor conjunta permitió identificar patrones de comportamiento y vincular formalmente a cuatro personas con las etapas de extracción, transporte y venta del combustible robado que operaba en Chitaría de Pavones, en ese cantón cartaginés. La distribución de tareas específicas entre sus integrantes evidenció que se trataba de una estructura organizada.

La banda que robaba combustible empleaba una modalidad de extracción constante de pequeñas cantidades de producto para intentar evadir los controles y dificultar su detección. (Recope /Cortesía)

Como parte de los elementos probatorios del expediente judicial, las autoridades destacaron el arresto de un hombre de apellido Monge el pasado 1.º de mayo. El implicado fue interceptado por la policía mientras transportaba una carga de aproximadamente 800 litros de gasolina en un vehículo.

Recope advirtió que las perforaciones ilícitas en las tuberías generan un alto riesgo de incendios o explosiones.

Estos incidentes ponen en peligro directo la vida de los habitantes de las comunidades cercanas y amenazan con provocar daños severos en áreas agrícolas, cuerpos de agua y ecosistemas locales, expresó la presidenta de Recope, Karla Montero

El poliducto es considerado la columna vertebral energética del Sistema Nacional de Combustibles, debido a que distribuye diariamente el producto que abastece a hogares, aeropuertos y hospitales.

Las alertas sobre mangueras clandestinas, excavaciones no autorizadas o fuertes olores a hidrocarburos pueden reportarse de manera gratuita mediante la línea telefónica 1-0-0-2.

Recope mantiene un monitoreo permanente sobre la red de distribución mientras avanza el proceso penal en los tribunales.