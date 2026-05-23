Sucesos

Robo de combustible alcanza su nivel más bajo en comparación con el 2023

Perjuicio económico pasó de ¢1.133 millones en el primer cuatrimestre del 2023 a ¢359 millones en el mismo periodo del 2026. El más reciente operativo cerró con 6 detenidos y 58 estañones con hidrocarburos en Batán.

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Por Vanessa Loaiza N.
El OIJ y la Fuerza Pública decomisaron 58 estañones con combustible robado en Batán, Limón.
El OIJ y la Fuerza Pública decomisaron 58 estañones con combustible robado en Batán, Limón, este jueves por la noche. (OIJ /OIJ)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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