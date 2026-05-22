Sucesos

Iban en microbús y camión con un cargamento ilegal: caen 6 sospechosos de robar combustible en Batán

Autoridades interceptaron una microbús y un camión en B-Line de Batán con 58 estañones y dos tanquetas de combustible extraído ilegalmente.

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Por Yucsiany Salazar
El OIJ y la Fuerza Pública decomisaron 58 estañones con combustible robado en Batán, Limón.
El OIJ y la Fuerza Pública decomisaron 58 estañones con combustible robado en Batán, Limón. (OIJ /OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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