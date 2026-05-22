Iban en microbús y camión con un cargamento ilegal: caen 6 sospechosos de robar combustible en Batán

El OIJ y la Fuerza Pública decomisaron 58 estañones con combustible robado en Batán, Limón.

Una llamada confidencial que alertó sobre el transporte de varios estañones con combustible presuntamente robado permitió a las autoridades capturar a una mujer y cinco hombres en Limón. Los sospechosos estarían vinculados con el robo de hidrocarburos en perjuicio de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el operativo policial comenzó alrededor de las 10:20 p. m. de este jueves 21 de mayo en la localidad de B-Line, en Batán de Matina, Limón.

Tras recibir la alerta, los agentes judiciales coordinaron con la Fuerza Pública, cuyos oficiales ubicaron una microbús con las características indicadas, así como otro vehículo que presuntamente funcionaba como escolta.

Las autoridades interceptaron una microbús, un camión y un vehículo escolta durante el operativo en Limón. (OIJ /OIJ)

Al abordar los automotores, los policías descubrieron los estañones dentro de la buseta y notificaron al OIJ. Una inspección detallada confirmó que se trataba de combustible extraído ilegalmente.

Posteriormente, las autoridades interceptaron un camión que había salido del mismo sitio e ingresado a una propiedad cercana. Ante esto, el OIJ coordinó con el Ministerio Público para realizar los allanamientos correspondientes.

Seis personas fueron detenidas por el OIJ como sospechosas de robar hidrocarburos. (OIJ /OIJ)

Las diligencias concluyeron en la madrugada de este viernes 22 de mayo tras registrar ambos inmuebles y los vehículos. En el camión también se hallaron estañones con hidrocarburos.

Los operativos terminaron pasadas las 12 a. m. de este viernes 22 de mayo, que incluyeron la revisión de ambas propiedades y los vehículos. En el camión también ubicaron varios estañones con combustible.

Dentro de lo decomisado figuran dos tanquetas y otras herramientas presuntamente utilizadas para el robo de combustible. (OIJ /OIJ)

Según precisó la Policía Judicial, el decomiso total consistió en:

58 estañones con combustible.

con combustible. Una manguera bastante extensa.

Un generador eléctrico,

Herramientas que serían utilizadas para cometer el presunto delito.

Dos tanquetas.

Por este caso, las autoridades detuvieron a una mujer de apellido Herrera (37 años) y a cinco hombres de apellidos Jirón (39), Montano (49), Ramírez (20) y dos de apellido Campos (de 20 y 45 años).

La intervención se logró gracias a una denuncia confidencial que alertó a la Policía Judicial. (OIJ /OIJ)

“Estas personas detenidas quedaron con un informe a la orden del Ministerio Público como sospechosas del aparente delito de robo de combustible”, concluyó el OIJ.