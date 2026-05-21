Sucesos

Una manguera clandestina conectada al poliducto de Recope y un camión abierto: las pistas del presunto robo de combustible en Limón

OIJ detiene a sospechosos de toma ilegal de Recope en Limón

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Por Yucsiany Salazar
OIJ detuvo a sospechosos de combustible.
OIJ detuvo a sospechosos de combustible. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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