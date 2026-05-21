Una manguera clandestina conectada al poliducto de Recope y un camión abierto: las pistas del presunto robo de combustible en Limón

Una aparente red que se dedicaría al robo de combustible fue desarticulada este jueves en Barbilla, Limón, durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La intervención se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves 21 de mayo al costado norte de la plaza de fútbol de la localidad. En ese punto, las autoridades ubicaron tres estructuras conectadas entre sí y una toma ilegal en el poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

De acuerdo con la información preliminar, en una propiedad situada 75 metros al norte de la iglesia católica de Barbilla se halló un camión con las compuertas abiertas, en el momento en que, presuntamente, era cargado con el producto.

Además, dentro del terreno, a unos 100 metros de distancia, los agentes localizaron una manguera conectada al poliducto, el cual presentaba una fuga.

En otra propiedad cercana, donde funciona una venta de mariscos, dos sospechosos permanecen detenidos mientras las autoridades esperan la autorización de un juez para proceder con los allanamientos de ambos sitios.

*Colaboró Reiner Montero, corresponsal.