Tres personas detenidas por robo de combustible en Alajuela: camión transportaba 8 tanquetas

La Fuerza Pública detuvo a tres personas tras interceptar un camión que transportaba ocho tanquetas con combustible, el cual habría sido sustraído de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

El operativo se realizó sobre la ruta 1, específicamente en El Coyol de Alajuela. Según informó Telenoticias, los oficiales capturaron al conductor en el sitio, mientras que otros dos ocupantes intentaron huir por las inmediaciones; sin embargo, fueron alcanzados por los policías minutos después.

Como parte de las diligencias, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene previsto allanar un inmueble cercano que, en apariencia, funcionaba como bodega.

“Desde la Delegación Regional de Alajuela indicaron que los agentes continúan con las diligencias y que, por ahora, no cuentan con información adicional sobre el caso”, informó la oficina de prensa del OIJ ante las consulta de La Nación.