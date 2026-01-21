El País

Así amanecerán precios de los combustibles este jueves tras ajuste aprobado por Aresep

Aresep aprobó un nuevo ajuste tarifario: así amanecerán los precios de los combustibles este jueves 22 de enero, con rebajas en gasolinas y diésel

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Autopista General Cañas, marchamo
Aresep aprobó un nuevo ajuste tarifario que modifica para los conductores los precios de los combustibles este jueves 22 de enero, con rebajas en gasolinas y diésel (imagen ilustrativa). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precios de los combustiblesAresepAjuste combustibles Costa RicaGasolina súper precio
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.