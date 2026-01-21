Así amanecerán precios de los combustibles este jueves tras ajuste aprobado por Aresep

Aresep aprobó un nuevo ajuste tarifario que modifica para los conductores los precios de los combustibles este jueves 22 de enero, con rebajas en gasolinas y diésel (imagen ilustrativa).

Los precios de los combustibles en Costa Rica cambiarán a partir de la madrugada de este jueves 22 de enero, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara el ajuste tarifario publicado este miércoles en La Gaceta.

El nuevo esquema define rebajas en las gasolinas súper y regular, así como en el diésel, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) tendrá un leve incremento.

A partir de este jueves, los precios por litro quedarán de la siguiente manera: gasolina súper: ¢636 (-¢3), gasolina regular (Plus 91): ¢609 (-¢23), diésel: ¢541 (-¢8) y GLP (cilindro de 25 libras): ¢6.879 (sube ¢56).

Estos montos corresponden al precio máximo de venta al público en estaciones de servicio y rigen en todo el país.

Según Aresep, el ajuste responde principalmente a variaciones en el precio internacional de los hidrocarburos, así como a componentes como impuestos, costos de importación, márgenes de operación y tipo de cambio.

En el caso de las gasolinas, cerca de un 42% del precio corresponde a impuestos, mientras que el precio internacional y otros costos representan aproximadamente un 49%.

En el diésel, el peso del precio internacional es mayor y alcanza alrededor del 61% del total.

El cambio fue oficializado en La Gaceta N.° 13, Alcance N.° 6, y entra en vigencia a partir de la madrugada del jueves 22 de enero de 2026, por lo que los conductores que carguen combustible desde primeras horas del día ya pagarán las nuevas tarifas.