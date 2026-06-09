Política

José Miguel Villalobos señala el único escenario en que dejaría la fracción de Pueblo Soberano

Aclaración surge días después de que el diputado oficialista se apartara de criterios respaldados por su propia bancada en un proyecto de ley

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Por Cristian Mora
José Miguel Villalobos plenario Asamblea Legislativa
El diputado del PPSO, José Miguel Villalobos, aclaró que tendría que suceder para considerar separse de la fracción de Pueblo Soberano. (Cortesía/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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