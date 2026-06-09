José Miguel Villalobos señala el único escenario en que dejaría la fracción de Pueblo Soberano

El diputado del PPSO, José Miguel Villalobos, aclaró que tendría que suceder para considerar separse de la fracción de Pueblo Soberano.

El diputado oficialista José Miguel Villalobos aseguró que solo existe un escenario en el que abandonaría la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO): una eventual ruptura entre el exmandatario y ahora ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, el gobierno y la agrupación política.

Así lo afirmó durante una entrevista con Telediario, al ser consultado sobre versiones que apuntan a que podría ser diputado independiente y dejar la fracción debido a las posiciones que ha defendido en algunos temas.

“Solamente hay una posibilidad de que eso ocurra: que don Rodrigo Chaves se vaya del gobierno, se pelee con el gobierno y se pelee con el partido. Y yo me iría con él”, respondió el legislador.

Diferencias de criterios

El pasado 4 de junio, durante la discusión del expediente 25.206 en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Villalobos anunció que no respaldará varios de los artículos centrales del proyecto para combatir el robo y tráfico ilícito de combustibles, una iniciativa impulsada por diputados de Pueblo Soberano.

El legislador cuestionó el aumento de penas, la creación de nuevos tipos penales y algunos aspectos relacionados con la constitucionalidad del texto. Incluso, adelantó que presentará mociones para eliminar los artículos que considera problemáticos y que podría emitir un dictamen negativo si esas disposiciones se mantienen.

No obstante, Villalobos insistió en que no contempla abandonar la fracción mientras Laura Fernández ocupe la presidencia de la República y Chaves continúe como ministro de la Presidencia.

“Mi lealtad es total inicialmente a don Rodrigo Chaves y a doña Laura Fernández. Eso no va a pasar nunca, no va a pasar nunca que yo me vaya a ir de la fracción del Pueblo Soberano mientras don Rodrigo Chaves y doña Laura sean el ministro de la Presidencia y la presidenta de la República”, manifestó.

El diputado también rechazó los rumores y calificó esas versiones como especulaciones.

“Son voces del odio que les encanta el chisme, el rumor y la estupidez, y lo que hacen es el ridículo con esas versiones”, afirmó.

Posteriormente, se negó a responder sobre si continuaría en la fracción en un escenario hipotético en el que únicamente Chaves abandonara el gobierno y Laura Fernández continuara al frente del gobierno.

“Si mi mamá tuviera ruedas, sería carreta. No contestamos preguntas hipotéticas”, respondió.