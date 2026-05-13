Laura Fernández fija la agenda del Congreso: estos son todos los proyectos convocados y los grandes ausentes

Laura Fernández definió sus prioridades en el Congreso con las iniciativas convocadas a sesiones extraordinarias.

La presidenta de la República, Laura Fernández, definió los proyectos de ley que pretende sean conocidos por la Asamblea Legislativa durante su primer periodo de sesiones extraordinarias.

Desde el 1.° de mayo, el Poder Ejecutivo controla la agenda del Congreso.

El pasado 6 de mayo, Fernández como ministra de la Presidencia, y Rodrigo Chaves, como mandatario, firmaron la primera convocatoria del actual Congreso. Estos fueron los proyectos:

Expediente 24.761: Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima (crédito).

Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima (crédito). Expediente 25.228: Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica (crédito).

Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica (crédito). Expediente 25.291: Construcción y operación de las líneas 1 y 2 del Tren Rápido de Pasajeros (TRP).

Construcción y operación de las líneas 1 y 2 del Tren Rápido de Pasajeros (TRP). Expediente 24.808: Fortalecimiento del apoyo al sector cultural.

Fortalecimiento del apoyo al sector cultural. Expediente 25.589: Primer Presupuesto Extraordinario de la República 2026.

Primer Presupuesto Extraordinario de la República 2026. Expediente 24.642: Mejoramiento de la gestión del PANI.

Mejoramiento de la gestión del PANI. Expediente 24811: Adición al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Adición al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Expediente 25.093: Implementación del proyecto de Hacienda Digital.

Implementación del proyecto de Hacienda Digital. Expediente 25.340: Reforma a la Ley sobre Estupefacientes y Legitimación de Capitales.

Reforma a la Ley sobre Estupefacientes y Legitimación de Capitales. Expediente 25.542: TLC entre Costa Rica e Israel.

TLC entre Costa Rica e Israel. Expediente Nuevo: Regulación de comunidades en el Refugio Corredor Fronterizo Norte.

Regulación de comunidades en el Refugio Corredor Fronterizo Norte. Expediente Nuevo: Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Algunas de esas iniciativas fueron recientemente aprobadas por el nuevo Congreso, tal es el caso del crédito para el tren rápido de pasajeros, el préstamo para financiar el programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica, y el 24.808 sobre el fortalecimiento del apoyo al sector cultural, entre otros.

Posteriormente, en un decreto del 8 de mayo, firmado Fernández como presidenta y Chaves como ministro de la Presidencia, se convocaron los siguientes proyectos:

Expediente 25.114: Adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA).

Adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA). Expediente 24.998: Acuerdo de transporte aéreo entre Costa Rica y Chile.

Acuerdo de transporte aéreo entre Costa Rica y Chile. Expediente 25.060: Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad.

Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad. Expediente 25.024: Adhesión al Convenio sobre cursos de aguas transfronterizas.

Adhesión al Convenio sobre cursos de aguas transfronterizas. Expediente 25.243: Enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional.

Enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional. Expediente 24.625: Límite entre los cantones de Alajuela y Belén.

Límite entre los cantones de Alajuela y Belén. Expediente 25.208: Reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Ley 7786.

Reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Ley 7786. Expediente 24.410: Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda.

Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda. Expediente 24.696: Régimen especial para la Oficina Regional de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).

Régimen especial para la Oficina Regional de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). Expediente 24.325: Intervención de Bomberos en Áreas Silvestres Protegidas.

Intervención de Bomberos en Áreas Silvestres Protegidas. Expediente 24.858: Aprovechamiento de energía geotérmica de baja y media entalpía.

Aprovechamiento de energía geotérmica de baja y media entalpía. Expediente 25.302: Acuerdo de servicios aéreos entre Costa Rica y Uruguay.

Acuerdo de servicios aéreos entre Costa Rica y Uruguay. Expediente 24.786: Justicia del sistema de pensiones del sector público.

Justicia del sistema de pensiones del sector público. Expediente 24.719: Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y reordenamiento de sus competencias desconcentradas.

Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y reordenamiento de sus competencias desconcentradas. Expediente 25.363: Emisión de títulos valores en el mercado internacional.

Emisión de títulos valores en el mercado internacional. Expediente 25.384: Financiamiento para el proyecto Calidad y Eficiencia del Sistema Educativo (crédito).

Financiamiento para el proyecto Calidad y Eficiencia del Sistema Educativo (crédito). Expediente 25.206: Prevención y sanción del robo de combustibles.

Prevención y sanción del robo de combustibles. Expediente 25.271: Valorización energética de residuos orgánicos.

Valorización energética de residuos orgánicos. Expediente 25.387: Reforma constitucional sobre reelección de magistrados del TSE.

Reforma constitucional sobre reelección de magistrados del TSE. Expediente 25.418: Reforma a los artículos 121, 176 y 177 de la Constitución.

Reforma a los artículos 121, 176 y 177 de la Constitución. Expediente 24.915: Acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo.

Acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo. Expediente 25.420: Ley de Protección Marítima.

Ley de Protección Marítima. Expediente 24.620: Reforma sobre elección y plazos de magistrados de la Corte Suprema.

Reforma sobre elección y plazos de magistrados de la Corte Suprema. Expediente 24.672: Reforma constitucional para alternancia en la Contraloría.

Reforma constitucional para alternancia en la Contraloría. Expediente 25.277: Derecho a ser electo y a elegir a través de grupos electorales independientes y candidaturas individuales.

Derecho a ser electo y a elegir a través de grupos electorales independientes y candidaturas individuales. Expediente 24.649: Reforma a los artículos 121 y 174 de la Constitución.

Reforma a los artículos 121 y 174 de la Constitución. Expediente 23.414: Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Expediente 24.009: Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas.

Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas. Expediente 24.259: Alianzas estratégicas para JAPDEVA.

Alianzas estratégicas para JAPDEVA. Expediente 24.669: Ley General de Adquisición de Terrenos y Expropiaciones.

Ley General de Adquisición de Terrenos y Expropiaciones. Expediente 24.717: Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos.

Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos. Expediente 24.099: Reforma a la Ley General de Contratación Pública.

Reforma a la Ley General de Contratación Pública. Expediente 25.361: Mejora de la recolección de información contable.

Mejora de la recolección de información contable. Expediente 25.364: Aprobación del contrato de préstamo n.º 6017/OC-CR suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Costa Rica, que financiará el Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Expansión del Sistema Nacional de Cuidados de Costa Rica.

Aprobación del contrato de préstamo n.º 6017/OC-CR suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República de Costa Rica, que financiará el Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Expansión del Sistema Nacional de Cuidados de Costa Rica. Expediente 25.422: Préstamo para Gestión Fiscal y Crecimiento Verde (BIRF).

Préstamo para Gestión Fiscal y Crecimiento Verde (BIRF). Expediente 25.497: Optimización del Subsistema de Crédito Público.

Optimización del Subsistema de Crédito Público. Expediente 25.299: Crimen organizado en extracción ilegal de oro.

Crimen organizado en extracción ilegal de oro. Expediente 25.454: Reforma a la Ley de Concesión de Obra Pública.

Reforma a la Ley de Concesión de Obra Pública. Expediente 24.616: Protección del consumidor de servicios financieros.

Protección del consumidor de servicios financieros. Expediente 25.496: Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Expediente 25.100: Plazos y no reelección en la Junta Directiva del INA.

Plazos y no reelección en la Junta Directiva del INA. Expediente 25.401: Reforma parcial a la Ley sobre Premios Nacionales de Cultura.

Reforma parcial a la Ley sobre Premios Nacionales de Cultura. Expediente 25.402: Atracción de talento especializado internacional.

Atracción de talento especializado internacional. Expediente 25.444: Casa para Conapam.

Casa para Conapam. Expediente 25.445: Recuperando Ageco.

Recuperando Ageco. Expediente 25.311: Póliza para gastos legales de funcionarios policiales.

Póliza para gastos legales de funcionarios policiales. Expediente 25.287: Financiamiento de servicios ecosistémicos agropecuarios y forestales.

Financiamiento de servicios ecosistémicos agropecuarios y forestales. Expediente 25.234: Sanción al apoderamiento ilegal de energía eléctrica.

Sanción al apoderamiento ilegal de energía eléctrica. Expediente 25.080: Acuerdo de transporte aéreo entre Costa Rica y El Salvador.

Acuerdo de transporte aéreo entre Costa Rica y El Salvador. Expediente 25.278: Acuerdo Internacional del Café 2022.

Acuerdo Internacional del Café 2022. Expediente 25.303: Adhesión al Protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente.

Adhesión al Protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Expediente 25.369: Acuerdo de Sede con Global Green Growth Institute.

Acuerdo de Sede con Global Green Growth Institute. Expediente 25.371: Ley Marco de Inmunidades y Privilegios.

Ley Marco de Inmunidades y Privilegios. Expediente 25.382: Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro.

Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro. Expediente 25.383: Convención sobre Reconocimiento de Sentencias Extranjeras.

El 11 de mayo, el Ejecutivo desconvocó los siguientes proyectos:

Expediente 24461: Reforma a la Ley de Radio.

Reforma a la Ley de Radio. Expediente 22553: Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Expediente 23401: Causales de inelegibilidad para Presidencia y Diputación (Reforma Constitucional).

Causales de inelegibilidad para Presidencia y Diputación (Reforma Constitucional). Expediente 25129: Reforma a la Ley sobre Estupefacientes (Ley 7786).

La presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves firmaron los decretos que convocan los proyectos a sesiones extraordinarias del Congreso. (Jose Cordero/José Cordero)

Grandes ausentes

En esa lista, sin embargo, también es posible encontrar grandes ausentes : iniciativas defendidas por el Ejecutivo que no fueron incorporadas en estas listas.

Fernández dejó fuera los proyectos de ley que buscan permitir el retiro total o acelerado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Los tres proyectos −dictaminados en la pasada Asamblea Legislativa, uno en la Comisión de Jurídicos y dos en la de Asuntos Sociales− fueron excluidos tanto de la última convocatoria realizada por Rodrigo Chaves antes de dejar el poder. Igual suerte corrieron en la primera convocatoria hecha por Fernández.

La eventual aprobación o archivo de estas iniciativas queda en manos del oficialismo, cuyos 31 votos resultan determinantes para su futuro.

Otro gran ausente es la iniciativa que fue impulsada por el gobierno de Chaves para permitir las jornadas de 12 horas durante tres días y un descanso de cuatro días (4x3).

Ese expediente se tramita bajo el número 25.224, propuesto por la exdiputada socialcristiana Daniela Rojas. Ese proyecto, sin embargo, ha sido fuertemente criticado por amplios sectores sociales y por la bancada del Frente Amplio dentro del Congreso.

El Frente Amplio se opone de forma rotunda a permitir jornadas de 12 horas. En imagen, el diputado del FA, José María Villalta. (Aaron Sequeira/La Nación)

Entre los proyectos de mayor calado en la agenda pública que sí fueron convocados figura la iniciativa que busca autorizar la minería metálica a cielo abierto en Crucitas, una propuesta que ha sido abiertamente adversada por el Frente Amplio.

También destaca la convocatoria del proyecto para aprobar el tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel, el cual ha sido cuestionado por organizaciones sociales a raíz de la ofensiva militar de ese Estado en Gaza, que ha dejado miles de palestinos fallecidos.

Finalmente, el Ejecutivo incluyó tres iniciativas que inciden directamente en instituciones que han sido objeto de críticas reiteradas por parte del ahora exmandatario Rodrigo Chaves: una reforma sobre la reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones y una modificación para “propiciar nuevos liderazgos” en la Contraloría General de la República.