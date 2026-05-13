Política

Laura Fernández fija la agenda del Congreso: estos son todos los proyectos convocados y los grandes ausentes

La convocatoria de la presidenta tiene decenas de iniciativas de ley, pero también ausencias clave. Estas son

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Por Sebastián Sánchez
Traspaso de poderes. Laura Fernández asumió como presidenta de la República
Laura Fernández definió sus prioridades en el Congreso con las iniciativas convocadas a sesiones extraordinarias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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