Política

Laura Fernández elimina un proyecto del PUSC de sus prioridades; jefe del PLN revela cuál es y por qué sale

De los siete proyectos que la presidenta electa pidió a los jefes de fracción dejar listos, uno está aprobado, otro sale de la lista y cinco están pendientes

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Por Aarón Sequeira
Laura Fernández con diputados del PLN
El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, reveló detalles de lo que conversaron con Laura Fernández en la reunión de este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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