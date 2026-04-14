Laura Fernández elimina un proyecto del PUSC de sus prioridades; jefe del PLN revela cuál es y por qué sale

El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, reveló detalles de lo que conversaron con Laura Fernández en la reunión de este lunes.

La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, eliminó un proyecto del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de la lista de prioridades que les había solicitado a los jefes de fracción dejar aprobadas antes de que terminaran las funciones de los actuales diputados de la Asamblea Legislativa.

Se trata del expediente legislativo 24.015, de la congresista María Marta Carballo, sobre la contratación y formación de especialistas médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Dicha iniciativa de ley tiene 255 mociones de reiteración pendientes de trámite en el plenario del Congreso, lo cual hace imposible que avance antes de que termine el periodo legislativo 2022-2026 y eso causó que Fernández tirara la toalla.

En sus declaraciones a la prensa, la presidenta electa no hizo referencia a esa decisión de sacar la propuesta sobre especialistas médicos de la lista de planes urgentes.

El jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, reveló que así se lo explicó Laura Fernández durante la reunión.

Izquierdo explicó que en el encuentro de este lunes, Laura Fernández les explicó, junto con el viceministro de la Presidencia para Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, que ese proyecto tiene múltiples observaciones que complican su avance.

Este lunes, la también ministra se reunió con la fracción saliente del PLN para agradecer por la aprobación del crédito por $770 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ampliación de la carretera a San Ramón. Además, les solicitó avanzar con otras dos iniciativas.

Fernández también les anunció que ya no impulsará la iniciativa de María Marta Carballo durante los nueve días que le quedan a los diputados salientes, pues considera que tiene varios aspectos que generan una necesidad de mayor análisis.

Además, la futura mandataria les comentó que, quizás más adelante, podrían ver el proyecto y tomar una decisión, pero por ahora no será prioridad.

¿Qué plantea el proyecto sobre especialistas?

La idea de la socialcristiana es crear un marco legal para que el Ministerio de Salud pueda declarar escasez de especialistas médicos en la CCSS y, de esa forma, se puedan contratar médicos procedentes de universidades ubicadas en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dichos especialistas llegarían al país a prestar servicios de forma exclusiva para la Caja, sin que se les exiga ningún requisito adicional al título universitario que posean.

La declaración de inopia solo se podría dar por un plazo de cinco años si el ministerio crea un plan estructural de formación de especialistas nacionales.

Adicionalmente, se obligaría a la CCSS a otorgar becas para enviar médicos a estudiar al extranjero, para satisfacer la necesidad de especialistas.

Mientras Laura Fernández hizo este anuncio en la reunión que sostuvo con Liberación, Carballo lanzó ataques al Frente Amplio, partido al cual culpa por la falta de avance de su propuesta.