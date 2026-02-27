Esto dice el secretario general del PLN sobre la propuesta de instalar bases militares en Costa Rica

Miguel Guillén, secretario general del PLN, se opone a la instalación de bases militares en Costa Rica.

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, se opone a la instalación de bases militares de Estados Unidos en Costa Rica.

La propuesta de militarización la hizo el asesor de la presidenta electa Laura Fernández, Fabián Silva, durante una entrevista con el medio ¡OPA!

“Ponga bases militares de los Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, y empiece a permitir que aquellos capturen a esos capos y los lleven a Estados Unidos; (que) esa mafia, esa porquería, no tengamos nosotros que tenerla en Costa Rica”, dijo Silva.

Ante ese planteamiento, Guillén señaló que, si bien no desconoce la gravedad del narcotráfico ni el dolor que provocan las tasas de homicidio que hoy estremecen al país, considera que “militarizar la respuesta no es sinónimo de eficacia”.

“El chavismo encarna así una doble deriva: tensiona nuestra tradición pacífica y exhibe una gestión económica sin resultados estructurales. Defenderemos una Costa Rica donde la seguridad se construya con instituciones civiles fuertes, y donde el desarrollo y la justicia social no sean promesas, sino políticas responsables. La democracia costarricense no se protege militarizándola; se protege honrando su historia y fortaleciendo su ley”, dijo Guillén.

El liberacionista recordó que los casos de Colombia y México son ejemplos de que “trasladar a los cuarteles una tarea esencialmente policial y social puede agravar la violencia en lugar de resolverla”.

“Combatir el crimen exige inteligencia financiera, fortalecimiento policial, coordinación regional y política social, no gestos espectaculares que alteren nuestra arquitectura constitucional”, agregó.

Señaló, además, que esa medida trastocaría la decisión de 1948 de abolir el Ejército, pues sería un giro de la “tradición civilista” de Costa Rica.

Reforma constitucional

Laura Fernandez, presidenta electa, anunció un grupo de asesores. Detrás de Chaves y Fernández (de izquierda a derecha): Fabián Volio, Fabián Silva, María Lourdes Echandi y Juan Diego Castro. (Cristian Mora/La Nación) (Cristian Mora/La Nación)

La reforma de Silva requiere modificaciones constitucionales, según reconoció el propio abogado.

“¿Vamos a tener la capacidad a través de nuestras fuerzas policiales de contenerlo? No. Entonces, tenemos que hablar de establecer reformas a la Constitución, establecer acuerdos que nos permitan bases militares", dijo el asesor de Fernández.

El partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo 31 diputados, insuficientes para aprobar reformas constitucionales por sí solo. Para llevar adelante esa iniciativa, se necesitaría que al menos siete diputados de la oposición se le sumen.

La Constitución Política proscribió el Ejército en Costa Rica como institución permanente. Incluso, actualmente, el ingreso de tropas militares y la permanencia de naves de guerra deben ser aprobados por el Congreso.

La Nación remitió consultas a Casa Presidencial para conocer la posición de Fernández, quien además ejerce como ministra de la Presidencia.

El pasado 18 de febrero, la presidenta electa anunció a un equipo técnico asesor, del cual Silva es miembro. Su tarea será formular los proyectos de ley que pretende impulsar Fernández en su mandato.

Las personas que conformarán este grupo, además de Silva, son:

María Lourdes Echandi, especialista en Derecho Público y exprocuradora adjunta de la República.

Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad.

Fabián Volio, especialista en Derecho Constitucional.

El grupo trabajará ad honorem, según indicó Fernández.