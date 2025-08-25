Política

Juzgado rechaza querella de José María Figueres contra su hermana Christiana Figueres y otros familiares, anuncia abogado

Caso tiene relación con la herencia de la familia; expresidente apela la resolución

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
El Juzgado Penal de San José rechazó una querella que el expresidente de la República, José María Figueres Olsen, presentó contra su hermana, Christiana Figueres, y otros familiares en relación con la herencia de la familia.
Christiana Figueres afrontó una querella por parte de su hermano José María Figueres. Foto:







José María FigueresChristiana Figueres
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

