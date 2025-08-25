Juzgado rechaza querella de José María Figueres contra su hermana Christiana Figueres y otros familiares, anuncia abogado

El Juzgado Penal de San José rechazó una querella que el expresidente de la República, José María Figueres Olsen, presentó contra su hermana, Christiana Figueres, y cuatro familiares más en relación con la herencia de su madre Karen Olsen. Así lo anunció este lunes Gerardo Huertas, abogado de dos de las sobreseídas, al tiempo que el asesor legal del exmandatario confirmó la presentación de un recurso de apelación.

Abogado celebra sobreseimiento del caso de José María Figueres contra su hermana Christiana Figueres y otros familiares

Los otros sobreseídos son Adriana y Gabriela Naranjo Figueres, José Antonio Figueres Ulate y Rosita Ulate Sánchez.

Huertas, abogado de Christiana Figueres y de Rosita Ulate, explicó que el exmandatario denunció y querelló a varios de sus familiares por el supuesto delito de administración fraudulenta.

“Tras casi cinco años de proceso, la Fiscalía, después de realizar un análisis objetivo y correcto, concluyó que no había delito alguno que acusar.

“Luego de realizar la audiencia preliminar y analizar la prueba, el juez también rechazó la querella y dictó un sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados, incluidas Christiana Figueres y Rosita Ulate”, dijo el abogado.

Figueres apela

El proceso será revisado en un Tribunal de Apelación debido a que el expresidente presentó una apelación.

Federico Campos, abogado de José María Figueres, explicó que, en el recurso, se expone que el juez de la etapa intermedia “hizo un análisis parcializado y sesgado de los hechos y de la prueba, ayuno de toda lógica jurídica, incumpliendo los requisitos que deben tener las resoluciones judiciales de esta naturaleza”.

“El juez hace un análisis errado de la prueba, enfocándose solo en la aportada por la defensa (por ejemplo las declaraciones de los imputados), ignorando casi toda la prueba de la parte ofendida, como si esas pruebas que tomó en cuenta hubieran sido recibidas en un juicio o sometida al contradictorio de las partes, nada de lo cual fue así.

“Es una resolución equivocada y estamos confiados en que el juez de Apelación verá los evidentes defectos y anule esa resolución que está viciada, ordenándose la repetición de la audiencia preliminar porque la discusión debe llevarse a un juicio para discutir los hechos con las garantías del debate”.

Familiares se pronuncian

Gerardo Huertas añadió que, según la resolución, los imputados no cometieron delito alguno y “fueron querellados de forma arbitraria y con el único fin de intimidarlos y de instrumentalizar el sistema penal”.

Miembros de la familia Figueres Olsen aseguraron este lunes que la resolución judicial cierra un intento injusto de criminalizar un acto de lealtad familiar.

“Actuamos conforme a la voluntad clara, libre y consciente de nuestra madre y abuela, doña Karen Olsen Beck. Ella tomó sus propias decisiones y confió en sus nietos para ejecutarlas. Lamentamos que una figura con poder económico y político convirtiera un desacuerdo con estas decisiones en un proceso penal, exponiendo de forma dañina a jóvenes inocentes y a toda nuestra familia”, expusieron.

Insistieron en que no hubo robo, saqueo ni acto ilícito alguno.

“Celebramos que la justicia, en un acto de integridad, haya frenado este abuso. A pesar de la apelación presentada por José María (Figueres), mantenemos una enorme confianza en que los tribunales superiores confirmarán la validez y legitimidad de la resolución original”, continuaron los miembros de la familia.

Lo que dijo Christiana Figueres en el 2021

En setiembre del 2021, Christiana Figueres afirmó que su hermano había presentado una denuncia con hechos falsos para anular la voluntad de su madre, Karen Olsen, en torno a su herencia.

LEA MÁS: Christiana Figueres: José María Figueres presentó denuncia falsa para anular voluntad de mi madre

En aquella ocasión, la exsecretaria ejecutiva de la Convención sobre Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU) precisó que José María Figueres la demandó a ella y a tres de sus sobrinos.

“Aunque José María quisiera convencer a la Fiscalía General de la República de que ese proceso penal gira en torno a la supuesta explotación de nuestra madre, doña Karen (Olsen), como persona adulta mayor por parte de esos sobrinos, la verdad es muy simple: José María sencillamente no está de acuerdo con la decisión que ella tomó en vida (porque está gracias a Dios en su casa) con respecto a su patrimonio en el futuro.

“Fruto de su clara, manifiesta y libre voluntad, ella decidió no heredar ni a José María ni a mí ni a mi hermana Kirsten, ni tampoco a los hijos de José María ni a mis hijas.

“Hago hincapié en el hecho de que José María y yo estamos en absoluta igualdad de condiciones frente a la herencia de nuestra madre: ni él ni yo, ni nuestros respectivos hijos, están heredados. La gran diferencia es que yo, al ser informada de la decisión de mi madre, acaté inmediatamente su voluntad”.

Unas horas después de que Christiana Figueres se pronunció públicamente, Figueres le respondió en redes sociales: “Estoy de acuerdo con vos en que esto se resuelve en familia con un poquito de buena voluntad de todos. Como siempre, estoy a tus órdenes. Afectuosamente, tu hermano”.

En octubre de ese mismo año, el expresidente y entonces candidato presidencial dijo, también en redes sociales, que familiares suyos despojaron de todos sus bienes a su madre. “La convencieron para que autorizara las firmas de ellos en las cuentas bancarias de mami y, luego, la dejaron sin un cinco”, dijo.