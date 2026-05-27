Política

Juzgado no encontró a Rodrigo Chaves para notificarle demanda por retirar declaratoria al Pride 2024

Expresidente fue demandado tras la condena de la Sala Constitucional que determinó que su decisión no tenía fundamento técnico

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Por Yeryis Salas
El presidente Rodrigo Chaves, ubicado a la izquierda de la imagen. En la parte derecha se observa a los participantes de la marcha de 2024
La Sala IV resolvió que el presidente Rodrigo Chaves lesionó derechos fundamentales de la comunidad LGTBIQ+ al retirar declaratoria a marcha Pride 2024







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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