Política

Jueza llama la atención a Freddy González, secretario de Pueblo Soberano, por usar celular durante juicio contra Yendry Quirós

Secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Freddy González, acompañó a la activista conocida como La Colocha, quien enfrenta un proceso por las presuntas amenazas dirigidas contra el exdiputado Ariel Robles

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora

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14 de junio del 2026. Hotel Aurola en San José. 10:00 hrs. Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano en la que fue nombrado Freddy González como secretario general del partido. La bancada oficialista estuvo presente casi en su totalidad. En la foto: Freddy González brindó declaraciones a la prensa una vez finalizada la asamblea. A su lado el presidente del partido en la Asamblea Legislativa, el diputado Nogui Acosta y la diputada Mayulí Ortega. Foto: Albert Marín
Freddy González, secretario general de Pueblo Soberano, estuvo presente durante el nuevo juicio contra Yendry Quirós y recibió un llamado de atención de la jueza por utilizar su teléfono celular. (Albert MarínOrteO/Asamblea nacional del PPSO.)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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