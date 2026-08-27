Jueza llama la atención a Freddy González, secretario de Pueblo Soberano, por usar celular durante juicio contra Yendry Quirós

Freddy González, secretario general de Pueblo Soberano, estuvo presente durante el nuevo juicio contra Yendry Quirós y recibió un llamado de atención de la jueza por utilizar su teléfono celular.

La jueza Viviana Obando, quien presidió el nuevo juicio contra la activista política Yendry Quirós, llamó la atención la mañana de este jueves al secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Freddy González, por utilizar su teléfono celular durante la audiencia en los Tribunales de Justicia de San José.

La Nación estuvo presente durante el debate y observó el incidente. Inicialmente, un oficial de policía se acercó a González para indicarle que no podía utilizar el teléfono dentro de la sala.

Entrada del secretario general del PPSO, Freddy González, a la sala de juicio

González atendió la indicación y procedió a apagar o silenciar el dispositivo. Mientras lo hacía, la jueza que presidía el debate observó que González continuaba con su celular en la mano y también le advirtió que no podía utilizarlo durante la audiencia.

El secretario general de PPSO respondió en voz baja que lo estaba apagando y realizó un gesto con el pulgar hacia arriba dirigido a la jueza.

Salida del exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles, tras declarar en juicio contra Yendry Quirós

Ante esto, la jueza volvió a llamarle la atención y le indicó que no le hiciera gestos con el pulgar. Además, le señaló que, si quería hablar o utilizar el teléfono, debía hacerlo fuera de la sala.

Posteriormente, González salió del recinto donde se desarrollaba el juicio.

González había acudido este jueves al nuevo debate contra Quirós, conocida como La Colocha, quien enfrenta un proceso por las presuntas amenazas dirigidas contra el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles Barrantes durante una manifestación realizada en junio de 2023.

La jueza rechazó recibir a la exdiputada Pilar Cisneros como testigo en el juicio por las amenazas de Yendry Quirós contra Ariel Robles, tal como lo solicitaba la defensa de la imputada

El juicio se realiza luego de que un Tribunal de Apelación anulara la sentencia absolutoria que Quirós recibió en marzo de 2025 y ordenara efectuar un nuevo debate.