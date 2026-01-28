Juan Carlos Hidalgo y Eli Feinzaig explican riesgos de levantar garantías individuales: ‘Estamos hablando de que le impidan moverse’

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Eliécer Feinzaig, aspirante del Liberal Progresista (PLP), concordaron en los peligros de suspender garantías y libertades individuales.

“La suspensión de garantías lo que persigue es instaurar un Estado totalitario, un Estado que tome absoluto control de las vidas de los ciudadanos (...) Estamos hablando de que la policía allane su hogar sin orden judicial, de que le impidan moverse de un punto a otro en el país. Usted puede ser llevado preso por expresar sus opiniones políticos. Son medidas muy limitantes de la libertad individual”, dijo Feinzaig, tras la pregunta de Hidalgo durante debate organizado por Repretel y Noticias Monumental.

Entre los derechos y garantías individuales están:

La libertad de culto

La libertad de tránsito

La libertad de reunión

La libertad de expresión

El derecho a la intimidad

El secreto de las comunicaciones

La inviolabilidad del domicilio

El derecho a no ser perseguido por manifestación de opiniones

El derecho a no ser detenido sin indicio comprobado

El libre acceso a la información pública

Hidalgo recordó que el candidato a diputado por el primer lugar de San José de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, defendió el viernes pasado suspender garantías y libertades, así como la reelección presidencial continua.

Durante otro debate efectuado el lunes, por Columbia y la U Latina, los candidatos presidenciales Laura Fernández, Fabricio Alvarado y José Aguilar reiteraron que promoverán la suspensión de garantías y libertades.

¿Afectará solo a los “malos”?

Juan Carlos Hidalgo le pidió a Feinzaig explicar cómo esa medida no afectará únicamente a los narcotraficantes o delincuentes.

“Ese es el peligro de la suspensión de garantías, que se le puede aplicar a cualquier ciudadano y no solo a los criminales. La limitación para salir de la casa, para trasladarse de un lugar a otro del país, la limitación a la libertad de expresión, a manifestar sus posiciones políticas; estas son las garantías que estaríamos perdiendo los ciudadanos de bien, no los criminales”, respondió Feinzaig.

