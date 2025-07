Juan Carlos Hidalgo: ‘Nosotros no hubiéramos prendido fuego al país para gobernar sobre las cenizas’

El internacionalista Juan Carlos Hidalgo Bogantes, de 45 años, pronunció este domingo su primer discurso como candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en el que aseguró que su eventual gobierno buscará recuperar la “normalidad política”, ya que “nos han querido convencer de que pelear es gobernar, que dividir es estrategia, y eso no es normal”.

Acompañado por su esposa, Kristina Massey, el aspirante presidencial afirmó que los insultos, gritos y broncas no son normales en Costa Rica, y en caso de llegar a Zapote, él detendrá esas manifestaciones de violencia.

“El enemigo está adentro, y se llama división, se llama odio, es como un virus dañino y peligroso. Nosotros venimos a detener eso. Queremos sustituir el insulto por el diálogo, la venganza y la falta de respeto por soluciones honestas, el personalismo por una visión país. Eso es gobernar, no con bronca sino con carácter, no con gritos sino con coherencia, no con divisiones sino con unidad. Gobernar no es un espectáculo, es una responsabilidad", aseguró el sancarleño.

Hidalgo criticó que el gobierno de Rodrigo Chaves desperdició la oportunidad de tomar las decisiones necesarias para construir y, en lugar de eso, el mandatario prefirió dedicarse a destruir.

“Hay cosas que ellos han hecho y nosotros nunca haríamos: nunca hubiéramos retirado la Policía de Control de Drogas (PCD) de puertos y fronteras, nunca hubiéramos puesto en riesgo la estabilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nunca hubiéramos dejado morir a ocho personas al día en listas de espera, nunca hubiéramos abandonado la educación.

“Nunca hubiéramos recortado becas y debilitado el cuido de nuestros niños, nunca hubiéramos hecho retroceder a Costa Rica en índices de libertad de prensa, nunca hubiéramos maltratado a nuestros agricultores, y nunca jamás le hubiéramos prendido fuego a nuestro propio país con tal de gobernar sobre las cenizas. Encima, nunca hubiéramos permitidos que existan dos Costa Ricas, la costa, y la rica", agregó el candidato socialcristiano.

La Asamblea Nacional del PUSC vitoreó a Juan Carlos Hidalgo tras ser ratificado candidato presidencial socialcristiano. (Albert Marín/Albert Marín)

Asimismo, Juan Carlos Hidalgo criticó las múltiples renuncias en el gabinete de Rodrigo Chaves, y afirmó que vendrán más, ya que sus jerarcas están más interesados en lograr puestos políticos que en trabajar.

“No se puede gobernar con 80 renuncias en tres años, y vienen más, porque están más interesados en agarrar huesos que en gobernar”, afirmó el socialcristiano.

Hidalgo cerró su discurso con un mensaje hacia los costarricenses.

“Hago un llamado a quiénes creen que otro país es posible, a quiénes aún tiene esperanza, a quienes saben que esto vale la pena, quiénes creen que Costa Rica es la fuerza que nos une. Esta es su casa, este es su momento, este es el movimiento que Costa Rica necesita”, finalizó.