Esto piensa Juan Carlos Hidalgo sobre vender BCR y Fanal, bajar impuestos, y quiénes no formarán parte de su campaña

Juan Carlos Hidalgo concedió una entrevista a Revista Dominical en la que se refirió a su precandidatura por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otros temas de alto interés, como la posible venta del Banco de Costa Rica (BCR) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

Asimismo, en la sección La entrevista del domingo, Hidalgo habló sobre su propuesta de bajar impuestos, la apertura del mercado eléctrico, y cuáles miembros de la agrupación socialcristiana no formarán parte de su campaña presidencial de cara a las elecciones de 2026.

A continuación le ofrecemos un extracto de la entrevista, así como el videopódcast completo. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

Juan Carlos Hidalgo cuestiona a los costarricenses ‘¿Queremos: venganza o soluciones?’

Bojorges y Abarca no estarán en su campaña

— Líderes del PUSC han tenido cercanía con el gobierno. Por ejemplo, Erwen Masís fue designado en el BCIE; Leslye Bojorges le dijo al presidente que él estaba en el Congreso para ayudarle. Pablo Heriberto Abarca es embajador en México. Jorge Eduardo Sánchez es presidente de la Junta Directiva del Banco Popular sin cumplir requisitos. Hay líderes del PUSC que forman parte del gobierno. ¿Ha existido un cogobierno?

— En lo que estoy concentrado es en el recurso humano y las personas que estamos trayendo a bordo para impulsar este proyecto político. Me siento emocionado de la calidad de la gente que ha venido incorporándose a mi campaña, tanto para aspirar a ciertos puestos de elección popular, como para participar en la elaboración del plan de gobierno.

— En el PUSC sigue estando Bojorges y Abarca forma parte del partido. ¿Tienen algún rol en su campaña?

— Don Leslye no está involucrado en la campaña en ningún en ninguna capacidad y no va a tener ningún rol en esta campaña. Pablo Heriberto está en México en su rol de embajador.

LEA MÁS: PUSC anuncia a encargados del plan de gobierno para elecciones del 2026

Juan Carlos Hidalgo descartó que el diputado Leslye Bojorges y el embajador Pablo Heriberto Abarca vayan a formar parte de su campaña. (José Cordero/José Cordero)

— Figuras del PUSC han formado parte de los últimos tres gobiernos: Ana Helena Chacón y María del Rocío Sáenz en la administración Solís; Rodolfo Piza, Edna Camacho, Rocío Aguilar, Rodolfo Méndez y Agustín Castro en el gobierno Alvarado. En la administración Chaves, además de la cercanía de Bojorges, Abarca, Masís y Jiménez, continúan Esmeralda Britton y Nogui Acosta. ¿Cómo se diferencia el PUSC del gobierno?

— Nosotros vamos a ser un gobierno que tiene muy claro cuál es su dirección a partir del día uno, y es traer seguridad de vuelta a Costa Rica. El país pasó a ser el segundo país más violento de América Central. Es por eso que proponemos aumentar a 20.000 efectivos la Fuerza Pública. Una reforma penitenciaria. Tenemos también propuestas para atender la creciente disparidad de oportunidades (...).

“Entonces, ¿en qué se va a diferenciar nuestro gobierno de los anteriores? En que tenemos una agenda muy bien definida, muy bien pensada con una visión país clara y vamos a trabajar desde el día uno en ese proyecto".

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo: ‘¿Qué es lo que queremos: venganza o soluciones?’

— ¿Y qué le diría usted a los ciudadanos que consideren que son caras repetidas, caras que ya han visto en gobiernos anteriores?

— Yo me voy a rodear de la gente que tenga vocación de servir con experiencia, gente que puede haber pasado o no por el gobierno, pero si pasaron por el gobierno que lo haya hecho bien. Sin ningún cuestionamiento. Y que tengan bien clara esa misión, esa visión que vamos a impulsar desde el gobierno, y que tengan el compromiso de sacarla adelante.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo echa mano de conocidos liderazgos del PUSC en la carrera presidencial

— Vimos al alcalde de Matina, Walter Céspedes, en la presentación de su candidatura. Don Walter es investigado por el caso Diamante pero, además, en una llamada dijo a un gerente de Meco que le ofrecía una mujer indígena. ¿Qué papel tendrá él en su campaña?

— Yo me precio del apoyo de la mayoría de los alcaldes del partido y la mayoría de los dirigentes a lo largo y ancho del país. Esto es un partido político con amplia presencia nacional. Tenemos alcaldías que van desde Upala hasta Golfito, que van desde Talamanca hasta Nandayure. Los alcaldes son una piedra angular de la estructura de un partido con amplia presencia nacional.

“Tanto Walter como otros alcaldes, por supuesto, cuento con el apoyo de ellos”.

— ¿Él va a tener algún rol específico en su campaña?

— No, él está concentrado en sus actividades como alcalde de Matina. Obviamente en una elección él y todos los demás alcaldes participan activamente, pero un rol específico no tiene.

LEA MÁS: Wálter Céspedes afirma que ofrecimiento de indígena a gerente de MECO fue ‘una lamentable expresión’

Hidalgo confirmó que el alcalde Wálter Céspedes, investigado por el Caso Diamante, tendrá una participación activa en su campaña, aunque no ocupará un puesto en particular. (Jose Cordero)

Reducción de impuestos

— Más allá de fortalecer el régimen definitivo, ¿cómo podría lidiar Costa Rica con un aumento arancelario (como el impuesto temporalmente por EE. UU., de más del 10% incluso)?

— Tenemos que buscar bajar costos dentro de nuestra economía, para hacer una economía más dinámica, más competitiva, donde sea menos caro producir.

“Tomo dos grandes reformas que nosotros pensamos impulsar: rebajar las cargas sociales, de tal forma que mejoremos la empleabilidad de las personas, especialmente aquellas que no terminaron secundaria. El 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria".

“Si usted tiene altos impuestos al salario, que las cargas sociales son impuestos al salario, esto atenta contra la empleabilidad de esas personas, y las sume en la informalidad y el desempleo. 850.000 personas costarricenses están en la informalidad, un 40% de la fuerza laboral”.

“Por otro lado, la apertura del mercado eléctrico. Los costos de la electricidad, especialmente a nivel comercial e industrial, son muy altos, y esto afecta la competitividad de las empresas costarricenses y también afecta la creación de empleo".

“Estamos también hablando de una agenda de combate de prácticas anticompetitivas, de eliminación de regulaciones que encarecen los costos de producción. La aplicación de una guillotina regulatoria. Según la OCDE, Costa Rica es uno de los países donde las regulaciones son de las más asfixiantes al sector productivo".

LEA MÁS: PUSC anuncia a encargados del plan de gobierno para elecciones del 2026

— La pregunta obligatoria cuando alguien habla de bajar cargas impositivas: ¿cómo se financia el Estado con menos impuestos?

— Ricardo Jiménez decía que la mejor reforma fiscal es una buena cosecha de café, y lo decía en los años 30, refiriéndose a que cuando a la economía costarricense le va bien, a las arcas del Estado le va bien.

“Del 2004 al 2007, la carga tributaria de Costa Rica aumentó en más de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), que ha sido uno de los mayores aumentos en los últimos 40 años, y se logró sin que hubiese aumentos de impuestos. La economía creció en promedio 5.8% anual durante esos 5 años.

“Una buena economía tiene un efecto virtuoso sobre las arcas estatales. Hay que hacer rebajas de impuestos de manera responsable, de forma que no comprometamos la estabilidad de las finanzas del Estado y la responsabilidad fiscal. Pero también tenemos que tener en cuenta que al reducir impuestos vamos a liberar las fuerzas productivas de este país”.

LEA MÁS: El PUSC no es un partido taxi, dice Miguel Ángel Rodríguez ante petición de Luis Amador

El precandidato Juan Carlos Hidalgo está convencido de que es posible bajar las cargas sociales sin desfinanciar el Estado. (Jose Cordero/José Cordero)

Venta de Fanal ¿y BCR?

— ¿El Estado es demasiado grande? ¿Es necesario cerrar o vender instituciones?

— Yo abrazo un principio socialcristiano: el Estado debe meterse en aquellas áreas en donde el sector privado no puede, no lo hace, o no lo hace bien, o donde la sociedad civil tampoco actúa. Eso nos lleva a cuestionarnos el rol de varios entes estatales. Esa debe ser la vocación de un gobernante: revisar si las instituciones cumplen su objetivo. Vamos a revisar el rol de diversas instituciones. Por ejemplo, la Fanal (Fábrica Nacional de Licores) desde hace tiempo debería haberse cerrado.

“También estamos contemplando la venta de un activo del Estado, con el fin de financiar un fondo de seguridad nacional que sirva para el financiamiento en materia de seguridad. El desafío que Costa Rica enfrenta en materia de seguridad es existencial. (...) Estamos valorando algunos de los que se han puesto en el tapete en las últimas décadas. Puede ser el Banco de Costa Rica (BCR) u otro".