Joven es ultimado a balazos y trasladado sin vida a la Cruz Roja de Tres Ríos

La víctima fue llevada en un vehículo, hasta la sede de la Cruz Roja frente al parque de Tres Ríos.

Un joven falleció la noche de este miércoles en Tres Ríos, La Unión de Cartago, tras recibir varios impactos de bala, según informes preliminares.

La Central de la Cruz Roja informó de que la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta la sede del cuerpo de socorro, frente al parque de Tres Ríos.

LEA MÁS: Costa Rica importó 82 millones de municiones en 8 años: 16 balas por cada habitante

Sin embargo, los paramédicos confirmaron que el hombre ya había fallecido al momento de su llegada. No trascendió la identidad.

El hecho se habría registrado a las 6:20 p. m.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que rodearon el hecho.