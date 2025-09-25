Crímenes

Joven es ultimado a balazos y trasladado sin vida a la Cruz Roja de Tres Ríos

El caso está bajo investigación de las autoridades

Por Lucía Astorga y Keyna Calderón, corresponsal LN
La víctima fue llevada en un vehículo, hasta la sede de la Cruz Roja frente al parque de Tres Ríos.
La víctima fue llevada en un vehículo, hasta la sede de la Cruz Roja frente al parque de Tres Ríos. (Cortesía/Cortesía)







HomicidioCruz RojaCrimenes con armas de fuego
Lucía Astorga

