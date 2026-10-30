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Política

José Miguel Villalobos revela cómo se pronunciará sobre reelección de dos magistrados que rechazaron levantar inmunidad a Rodrigo Chaves

Jorge Olaso y Roxana Chacón, integrantes de la Sala II, son parte del grupo de siete magistrados que rechazó remitir al Congreso la primera solicitud para levantar la inmunidad del entonces presidente de la República

José Miguel Villalobos, diputado del oficialista PPSO, rechazó que el voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves pese en su decisión sobre respaldar o no la reelección de Jorge Olaso y Roxana Chacón, magistrados de la Sala II.
José Miguel Villalobos, diputado del oficialista PPSO, rechazó que el voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves pese en su decisión sobre respaldar o no la reelección de Jorge Olaso y Roxana Chacón, magistrados de la Sala II. Diseño Canva
Lucía Astorga

El diputado oficialista José Miguel Villalobos, quien fue abogado defensor de Rodrigo Chaves en los dos procesos que llegaron a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del entonces presidente de la República, adelantó cómo se pronunciará sobre la reelección de dos magistrados que se opusieron al primer intento de desafuero.

Villalobos dijo que respaldará la continuidad de Jorge Olaso, magistrado de la Sala II, pero votará en contra de la reelección de Roxana Chacón, también integrante de ese tribunal. Ambos formaron parte del grupo de siete jueces que se opuso a remitir al Congreso la solicitud para levantar el fuero de Chaves, en una votación celebrada el 1.° de julio del 2025.

José Miguel Villalobos No Apoyará Reelección De Roxana Chacón En La Sala II