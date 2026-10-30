José Miguel Villalobos revela cómo se pronunciará sobre reelección de dos magistrados que rechazaron levantar inmunidad a Rodrigo Chaves

El diputado oficialista José Miguel Villalobos, quien fue abogado defensor de Rodrigo Chaves en los dos procesos que llegaron a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del entonces presidente de la República, adelantó cómo se pronunciará sobre la reelección de dos magistrados que se opusieron al primer intento de desafuero.

Villalobos dijo que respaldará la continuidad de Jorge Olaso, magistrado de la Sala II, pero votará en contra de la reelección de Roxana Chacón, también integrante de ese tribunal. Ambos formaron parte del grupo de siete jueces que se opuso a remitir al Congreso la solicitud para levantar el fuero de Chaves, en una votación celebrada el 1.° de julio del 2025.

Durante su intervención, Villalobos rechazó que el respaldo a Olaso y la oposición a la reelección de otros magistrados respondan a cómo se pronunciaron sobre el levantamiento de la inmunidad de Chaves. El diputado aseguró que no comparte la posición de Chacón, independientemente de cómo haya votado ella sobre ese asunto.

“Y antes de que digan, es que el magistrado Olaso votó en contra de trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud de remoción de fuero contra el entonces presidente Rodrigo Chaves. Y que entonces por eso sí reeligen o sí proponen reelegir a Olaso y no a Varela, ni a Araya, ni a Solano”, indicó.

“Bueno, yo voy a decir aquí que en el caso de la magistrada Chacón, yo no voy a votar la reelección de ella. A pesar de que ella pueda haber votado de una u otra manera el tema de don Rodrigo. Yo no comparto la posición de la magistrada Roxana Chacón”, añadió.

La fracción también rompió con su propia línea

José Miguel Villalobos, diputado del oficialista PPSO, anunció públicamente que no seguirá la línea de fracción en la reelección de la magistrada Roxana Chacón, de la Sala II. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El diputado justificó el respaldo a Olaso al señalar que ya no considera viable mantener la propuesta de renovar por completo la Corte Suprema de Justicia.

El legislador del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) hizo el anuncio el miércoles 28 de octubre, durante la sesión del plenario en la que el magistrado Jorge Araya consiguió la reelección como integrante de la Sala Constitucional. Esto ocurrió luego de que la agrupación de gobierno no alcanzó los 38 votos necesarios para impedir su continuidad por un nuevo periodo de ocho años.

Previamente, el PPSO también se había opuesto a la continuidad de la magistrada Julia Varela, de la Sala II. Sin embargo, tal y como ocurrió con Araya, consiguió la reelección automática porque el Congreso no logró reunir la mayoría calificada para impedirla.

La bancada también anunció su oposición a la continuidad de Patricia Solano, presidenta de la Sala III, cuya reelección aún no ha llegado al plenario.

A diferencia de Olaso y Chacón, Araya, Varela y Solano votaron a favor de remitir al Congreso la solicitud de la Fiscalía General de la República para levantar la inmunidad de Chaves.

En el caso de Olaso, está pendiente que el plenario conozca su reelección. Por su parte, la Comisión de Nombramientos aún debe pronunciarse sobre la continuidad de Chacón, aunque el PPSO ya adelantó que respaldará su reelección.

Villalobos había pedido no reelegir a ningún magistrado

En mayo, el diputado oficialista había llamado a los 57 legisladores a impedir la reelección de todos los magistrados cuyos periodos vencieran durante el 2026.

“No reelijamos a ninguno de los magistrados que van venciendo este año”, pidió entonces. Villalobos instó al plenario a reunir los 38 votos necesarios para frenar la continuidad automática de los jueces y buscar “nombres de consenso” para ocupar esos cargos.

El legislador presentó esa propuesta como una vía para renovar la cúpula del Poder Judicial. También defendió la necesidad de reformar la Constitución Política para eliminar la reelección automática de los magistrados y establecer que cumplan un único periodo, más extenso, de 10 o 12 años.