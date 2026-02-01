Política

Jornada del candidato: José Berrocal se dio la paz con candidata rival

El líder del partido Avanza se topó con otra aspirante en la catedral metropolitana

Por Cristian Mora

José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, inició el domingo electoral temprano, en familia y encomendándose a Dios.








