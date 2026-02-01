Jornada del candidato: José Berrocal se dio la paz con candidata rival

José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, inició el domingo electoral temprano, en familia y encomendándose a Dios.
