Jornada del candidato: José Berrocal se dio la paz con candidata rival

José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, inició el domingo electoral temprano, en familia y encomendándose a Dios.

Precisamente fue en la catedral metropolitana, cuando acudió a misa, donde se encontró con una rival política: Natalia Díaz.

El candidato de Avanza, José Aguilar Berrocal, acudió a votar con su esposa, Johanna Bukele, y sus hijas. (Cristian Mora/Cortesía)

Si hubo alguna diferencia en debates, esta mañana quedaron apaciguadas con el saludo de paz que se dieron, en ese momento del rito religioso.

Para entonces, la agenda ya iba avanzada. Aguilar desayunó en su casa en Escazú, para prepararse para un recorrido donde hizo llamados a la participación, pues como todos, la lucha es contra el abstencionismo.

Temprano acompañó a su esposa, Johanna Bukele, a emitir el voto en la Escuela República de Francia, en Pozos de Santa Ana, así como a su hija Julia, en el Colegio de Periodistas (Colper), en San José.

De ahí, se dirigiría a la Escuela Joaquín García Monge, donde se reuniría con simpatizantes.