Política

Jorge Araya buscará reelegirse como magistrado de la Sala Constitucional y descarta presidir la Corte: ‘Es un momento difícil para la democracia costarricense’

El magistrado presentará su nombre ante la Asamblea Legislativa debido a que su nombramiento en la Sala Constitucional vence en octubre

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Por Silvia Ureña Corrales y Natasha Cambronero
Jorge Araya buscará continuar ocho años más como magistrado y deberá exponer las razones de su postulación ante los diputados. (Sala Costitucional)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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