Jorge Araya buscará reelegirse como magistrado de la Sala Constitucional y descarta presidir la Corte: ‘Es un momento difícil para la democracia costarricense’

Jorge Araya buscará continuar ocho años más como magistrado y deberá exponer las razones de su postulación ante los diputados.

La Asamblea Legislativa volverá a decidir sobre la continuidad de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso en el que destaca la eventual reelección de Jorge Araya García, magistrado de la Sala Constitucional, quien confirmó que buscará mantenerse en el cargo.

Araya anunció que buscará su primera reelección como magistrado, debido a que su nombramiento vence en octubre.

“Es un momento difícil para la democracia costarricense y debo presentar mi nombre a consideración de la Asamblea Legislativa”, afirmó el magistrado.

Araya deberá comparecer ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, instancia ante la cual expondrá las razones por las que pretende continuar en el puesto después de cumplir su actual periodo.

El magistrado señaló que han transcurrido cerca de ocho años desde su nombramiento y confirmó que presentará formalmente su nombre cuando corresponda.

Araya también descartó aspirar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Aseguró que no buscará ese cargo debido a las responsabilidades que mantiene como integrante de la Sala Constitucional.

Según explicó, la presidencia de la Corte demanda dedicación de tiempo completo, al igual que sus actuales funciones. Además, indicó que los integrantes de la Sala Constitucional no cuentan con suplentes en circunstancias ordinarias.

“En este momento, mi prioridad es con la democracia , con el país y con el juramento que hice de defender la Constitución y las leyes”, señaló.