Política

Magistrado Jorge Araya reclama a Laura Fernández falta de respuesta sobre pruebas de narcotráfico y crimen organizado en el Poder Judicial

Araya pidió el 28 de julio las pruebas que sustentaran las afirmaciones de la mandataria sobre crimen organizado dentro del Poder Judicial

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Por Silvia Ureña Corrales
Laura Fernández respondió a las críticas del magistrado Jorge Araya, quien dijo que el país se dirige al autoritarismo.
El magistrado Jorge Araya afirmó que venció el plazo para que Laura Fernández respondiera su petición sobre señalamientos contra el Poder Judicial. (Diseño Canva/La Nación)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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