Jafet Soto se pronuncia tras posible cierre de Sinfonola: ‘Se tiene que acabar el bueno y el malo’

El técnico del Herediano, Jafet Soto, aprovechó el partido para hacer un llamado a la unidad nacional tras la polémica por el cierre de emisoras, incluida Radio Sinfonola. Vea lo que dijo.

Por Yucsiany Salazar
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto pidió reflexionar sobre la crisis de los medios y la división política del país. (Lilly Arce/Lilly Arce)







