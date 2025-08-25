Investigada por caso Barrenador irá en segundo lugar en papeleta para diputados por partido chavista en Puntarenas

María Isabel Camareno, quien fue suspendida de la Junta Directiva de la CCSS por el caso Barrenador, buscará una diputación por Puntarenas con Pueblo Soberano (PPSO). Foto:

María Isabel Camareno Camareno, quien figura como imputada por el caso Barrenador, aspirará a una diputación por la provincia de Puntarenas con el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

La exrepresentante del gobierno en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) irá en el segundo lugar de la nómina provincial que la agrupación presentará en las elecciones nacionales de febrero del 2026.

La papeleta estará encabezada por Royner Mora, exministro de Deportes del gobierno de Rodrigo Chaves.

Camareno fue suspendida del cargo que ocupaba en la CCSS, como medida cautelar dictada por un juez, mientras continúan las investigaciones por el caso Barrenador, que está relacionado con la contratación de los servicios de salud para los asegurados de 138 Ebáis.

Las pesquisas buscan determinar si se pagaron sobreprecios, cuando ya diferentes informes financieros lo habrían advertido.

Camareno llegó por primera vez al máximo órgano de la CCSS en enero del 2023. En esa oportunidad fue designada como representante temporal del cooperativismo ante la suspensión, por parte del Consejo de Gobierno, de José Loría. Sin embargo, cuando la Sala Constitucional restituyó a Loría, en junio del 2023, Camareno tuvo que dejar el cargo.

No obstante, en julio del 2023, el Consejo de Gobierno la designó como su nueva representante en la Junta Directiva.