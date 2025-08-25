Política

Investigada por caso Barrenador irá en segundo lugar en papeleta para diputados por partido chavista en Puntarenas

María Isabel Camareno fue suspendida por un juez de su cargo como directiva de la CCSS

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
27/09/2024/ Isabel Camareno durante receso del Tercer día de audiencia / Foto John Durán
María Isabel Camareno, quien fue suspendida de la Junta Directiva de la CCSS por el caso Barrenador, buscará una diputación por Puntarenas con Pueblo Soberano (PPSO). Foto: (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Isabel CamarenoCaso BarrenadorPueblo SoberanoElecciones 2026Candidaturas a diputados
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.