INS debía reportar a Presidencia inversión publicitaria en medios de comunicación afines al gobierno, revela exgerente

En enero del 2025, la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, y el exgerente general, Luis Fernando Monge, ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.

El exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, reveló que la presidenta ejecutiva de la empresa estatal, Gabriela Chacón, debía enviar a Casa Presidencial reportes periódicos sobre los montos de inversión publicitaria del INS en medios afines al gobierno.

Así lo dijo Monge ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.

Monge también había revelado que se dio una “exclusión deliberada de otros medios”. El exgerente aseguró a este medio que recibió instrucciones para que esa institución no pautara con La Nación, Teletica y CR Hoy.

Al ser consultado sobre si la orden provino de Zapote, respondió: “Supondría, porque ella (presidenta del INS) solo tiene un superior. Yo sí enfrenté una prohibición de pautar en La Nación, Canal 7 y CR Hoy”.

Monge explicó que la presidenta del INS “nos decía simplemente que había directrices”.

“En buena medida, sí se cumplió, claro; había que acatar la directriz, pero esto se manejaba más desde la Gerencia Comercial, con Claudio León.

“Eran cosas que no compartíamos y simplemente tratábamos de que no se ejecutaran tan estrictamente, pero sí había una línea, una directriz”, aseveró el exgerente del INS.

‘Puesta en escena’

Monge denunció lo que considera una “puesta en escena” entre la presidenta del INS, Gabriela Chacón, y dos medios afines al gobierno, aunque sin revelar el nombre de esas empresas.

Monge aseguró que dos medios afines al gobierno hicieron una puesta en escena con la presidenta del INS frente a los tribunales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El exgerente cuestionó la cobertura que habrían realizado dichas empresas de comunicación supuestamente beneficiadas con pauta: “El pasado viernes observé una cobertura mediática de dos medios de comunicación, claramente afines al gobierno, esperando a la señora presidenta ejecutiva (Chacón) a las afueras de los tribunales para manifestar su disposición ante la Fiscalía de la Probidad.

“La puesta en escena, las preguntas y el contexto daban cuenta de un acto cuidadosamente preparado. Se trataba de dos medios, que según información interna, figuran entre los beneficiados con pauta publicitaria del INS. Me resultó extraño que solo esos dos medios estuvieran enterados de dicha diligencia”, cuestionó Chacón.

El exgerente general pidió que esa situación sea investigada por las autoridades.