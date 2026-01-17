Política

INS debía reportar a Presidencia inversión publicitaria en medios de comunicación afines al gobierno, revela exgerente

Luis Fernando Monge, exgerente del INS, aseguró que hubo una ‘exclusión deliberada’ de otros medios

Por Sebastián Sánchez
Gabriela Chacón y Luis Fernando Monge
En enero del 2025, la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, y el exgerente general, Luis Fernando Monge, ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso. (Cortesía de la Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

