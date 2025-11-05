Política

Informe legislativo: narrativa de crisis financiera en la CCSS sirvió de ‘excusa para concentrar poder y deslegitimar oposiciones internas’

El informe fue aprobado por una mayoría en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público

Por Sebastián Sánchez
Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

