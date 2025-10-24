Economía

Junta Directiva de la CCSS intentó cobrar más dietas

En 2024, cada directivo recibió ¢57.494 de dieta en cada sesión de la Directiva, lo que representó un gasto anual de ¢25.987.437. Vea qué reforma planteaban los directivos

Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS buscaron aumentar la cantidad de dietas que reciben. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







