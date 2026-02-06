Política

Iglesia pide serenidad tras campaña electoral tensa y bajar volumen a tono de confrontación

Clero pide resolver retos de Costa Rica sin confrontación, en sintonía con oferta de “concordia nacional” de la presidenta electa Laura Fernández

Por Juan Fernando Lara Salas
Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, votará en la Escuela Juan Chaves Rojas, en Cuidad Quesada, tempranito, cerca de las 7 a.m.... porque a las 8 a.m. preside la Misa en la Catedral.
Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, al momento de emitr su voto en los sufragios del 6 de febrero de 2022. (Cortesía)







Iglesia Católica Costa RicaMonseñor José Manuel GaritaPolarización políticaConfrontación políticaCambio de gobierno
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

