Gloria Navas y Gerald Campos tuvieron fuerte choque en Comisión de Seguridad

La diputada Gloria Navas cuestionó el proyecto de ley del gobierno para administar el sistema penitenciario.

Los desencuentros por el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional llevaron a un fuerte choque entre la diputada independiente Gloria Navas y el ministro de Justicia Gerald Campos, este jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Campos asistió al Congreso a exponer sus criterios sobre el expediente 24.912, presentado en marzo del 2025 por el Poder Ejecutivo y que pretende darle “potestad exclusiva” al Sistema Penitenciario Nacional para organizar y administrar las cárceles de Costa Rica.

El jerarca explicó que el plan también busca “delimitar” el ámbito de actuación de los Juzgados de Ejecución de la Pena, órganos del Poder Judicial encargados de revisar el cumplimiento de las condenas penales después de que las sentencias quedan en firme.

Tras estas declaraciones, la legisladora Navas cuestionó cuál es el problema que tiene el gobierno con los jueces de ejecución, a lo que Campos respondió que “ellos están coadministrando” el sistema carcelario, pues le dan a Justicia órdenes de reubicación y de que “sean más complacientes para recibir visitas más seguido”.

Navas luego le reprochó a Campos el haber dicho este miércoles que la Asamblea Legislativa estaba “legalizado la alcahuetería”, al aprobar el proyecto de ley que será vetado por el presidente Rodrigo Chaves y que busca regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, además de garantizar que la ejecución de la pena contribuya a la reinserción social de las personas sentenciadas.

Campos replicó preguntándole a la diputada si ella ha recibido a víctimas de delitos que reclaman que dejan en libertad a personas condenadas, y que su proyecto de ley busca solucionar ese problema.

“Ese proyecto de ley no sirve”, manifestó Navas mientras se interrumpían y se alzaban la voz.

El ministro aseguró que el texto aprobado por el Congreso sobre ejecución de la pena no cambia la problemática actual y lo tramitaron porque no existe una ley que regule la temática.

“¿Cómo que no? No conoce usted el Código Procesal Penal, usted conoce lo que dice la ejecución de la pena y cómo se tramita", expresó una airada Navas, mientras le levantaba una copia de dicho código a Campos.

“No hay una ley que regule estos procesos, y por eso la discrepancia entre los jueces y nosotros”, afirmó Campos, lo que Navas calificó como un “discurso político vacío”. La discusión llegó al punto que el presidente de la Comisión, el independiente Gilbert Jiménez, les pidió orden y que se dejaran de interrumpir.

“Usted no conoce el procedimiento, no conoce lo que dice el Código Procesal Penal”, dijo la diputada para concluir su intervención.