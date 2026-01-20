Política

Fuerte temblor sorprendió a los diputados en medio plenario; presidenta levantó la sesión y así reaccionó: ‘¡Ay churros!’

Vanessa Castro, presidenta a.i. de la Asamblea Legislativa, usó curiosa expresión, al ser sorprendida por el movimiento telúrico

Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
Vanessa Castro ay churros
La presidenta a. í. de la Asamblea, Vanessa Castro, reaccionó con una peculiar frase cuando sintió el fuerte temblor que se sintió este lunes a las 5:06 p. m. La decisión de la presidenta fue levantar la sesión. (Captura Youtube/Archivo LN/La Nación)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

