Fuerte temblor sorprendió a los diputados en medio plenario; presidenta levantó la sesión y así reaccionó: ‘¡Ay churros!’

La presidenta a. í. de la Asamblea, Vanessa Castro, reaccionó con una peculiar frase cuando sintió el fuerte temblor que se sintió este lunes a las 5:06 p. m. La decisión de la presidenta fue levantar la sesión.

El temblor registrado este lunes a las 5:06 p. m. sorprendió a los diputados en plena discusión de un proyecto de ley en el plenario de la Asamblea Legislativa. Las reacciones de los congresistas quedaron registradas en la transmisión de la sesión.

Vanessa Castro, presidenta a.i. del Congreso, había puesto a discusión el expediente 22.981, Ley de Creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y fomento de actividades asociadas al uso sostenible en su zona de amortiguamiento.

Así vivieron los diputados el fuerte sismo de este lunes

Si bien estaba a punto de dar el uso de la palabra a alguno de los parlamentarios, para que se refiriera al expediente, fue interrumpida por el fuerte movimiento telúrico.

“¡Ay churros!“, externó Castro ante el sismo de magnitud 4.1, cuyo epicentro se ubicó a 1 kilómetro al este-sureste de San José, con una profundidad de 4 kilómetros, lo que explica que fuera percibido con claridad en distintos sectores del Valle Central.

La presidenta legislativa ordenó suspender la sesión y evacuar las instalaciones del Congreso tras el sismo; sin embargo, la asesora de la presidencia legislativa, Andrea Muñoz, recomendó dar por finalizado el trabajo del día, según registraron los micrófonos de la Asamblea Legislativa.