Política

Frente Amplio propone permitir a municipalidades administrar rutas de buses entre distritos

Cada gobierno local tendría que crear una unidad técnica para coordinar con el CTP

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
sistema de transporte interdistrital
El alcalde de Curridabat, Errol Solano, y el diputado Antonio Ortega, del FA, presentaron la iniciativa legal para el sistema de transporte público interdistrital. (Cortesía Municipalidad de Curridabat/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Frente AmplioBuses interdistritalesSistema de transporte públicoMunicipalidades
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.