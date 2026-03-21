Frente Amplio propone permitir a municipalidades administrar rutas de buses entre distritos

El alcalde de Curridabat, Errol Solano, y el diputado Antonio Ortega, del FA, presentaron la iniciativa legal para el sistema de transporte público interdistrital.

El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), propuso la creación de un sistema municipal de transporte público interdistrital que permita conectar comunidades en los diferentes cantones, sin necesidad de que sus habitantes deban recorrer decenas de kilómetros cuando necesitan transportarse entre comunidades vecinas.

En coordinación con el alcalde de Curridabat, Errol Solano, el congresista presentó un proyecto de ley que les da a los gobiernos locales la potestad de administrar rutas de autobuses, participar en procesos de licitación y concesión, así como supervisar la operación de autobuses, para conectar distritos en sus respectivos territorios.

La iniciativa legal establece que, para ejercer esa potestad, las municipalidades tendrían que dictar un reglamento y crear, dentro de su estructura, una unidad técnica de transporte local, que coordine con el Consejo de Transporte Público (CTP), para que se dé la operación de rutas de bus entre comunidades.

Ortega señaló que, actualmente, hay casos como el de los habitantes del distrito de Cervantes, en el cantón de Alvarado, quienes para ir a la cabecera del cantón, que es Pacayas y está a solo cinco kilómetros, deben trasladarse 17 kilómetros hasta el centro de la provincia, es decir, el cantón central de Cartago, para tomar el transporte público que los lleve a Pacayas.

“Quienes viajamos constantemente en bus, desde los cantones más céntricos de la Gran Área Metropolitana (GAM), como Curridabat, hasta los más alejados, como Paraíso de Cartago, hay cantones y distritos, no están comunicados. En Alvarado, sus tres distritos no están comunicados por una ruta de transporte público, igual en Jiménez y Paraíso, también pasa en Curridabat”, dijo Ortega.

El diputado reconoció que, para que una ruta sea rentable, se debe partir de muchas aristas, no solo del deseo de dar el servicio, pero también enfatizó que también existe el derecho de la ciudadanía al transporte público, por lo que se debe empatar un servicio rentable y el derecho de los costarricenses a tener opciones de transporte público.

El proyecto legaliza el permiso para que las municipalidades administren, definan, supervisen y sancionen a operadores de rutas de transporte entre distritos. (Rafael Pacheco/La Nación)

“Cuando un distrito no tiene una comunicación fluida, lo estamos aislando y eso tiene implicaciones sociales, económicas y de seguridad”, dijo el frentemplista.

El proyecto permite que la frecuencia y tipo de unidades tenga participación de la ciudadanía y aprobada por el respectivo concejo municipal.

Ortega apuntó que la modalidad del transporte no solo se podría resolver con autobuses de mucha capacidad, sino también con microbuses y dándole prioridad a tecnologías limpias de transporte.

La propuesta de ley plantea que el financiamiento del sistema tenga como fuentes recursos municipales, tarifas de los usuarios, alianzas público privadas, fideicomiso y cooperación internacional, siempre supervisada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El alcalde curridabatense, Errol Solano, destacó que la iniciativa ha sido consultada a todas las estructuras posibles, primero como visión de servicio en ese cantón, luego al público, la empresa privada, la academia y a las instituciones involucradas, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Aresep y el CTP.

El funcionario aseguró que la movilidad es uno de los tres grandes problemas que tiene el país por resolver, además de la inseguridad y la crisis educativa.

“Las municipalidades no estarían obligadas, porque la realidad de muchos gobiernos locales no lo permite, pero tener esa posibilidad es importante. Darles herramientas a las municipalidades ha generado un impacto positivo en la ciudadanía. Es el gobierno que está más cerca de los ciudadanos. Nosotros también tomamos el bus, caminamos por la calle, dejamos los residuos”, dijo.

Solano enfatizó que solo esta semana se cancelaron más servicios de transporte público de modalidad autobús en la provincia de Puntarenas.

La iniciativa generó un acuerdo unánime entre los representantes de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).

La propuesta fue construida con apoyo de la Cooperación Alemana en Costa Rica y tuvo, durante su presentación, buenos comentarios de parte de representantes de la Aresep y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).