Política

Frente Amplio denuncia lentitud en proceso legislativo contra Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual

Fracción advierte que caso contra Alvarado es una ‘prueba institucional’ para la Asamblea Legislativa

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Por Cristian Mora
Asamblea Nacional de Nueva República
El Frente Amplio cuestionó el avance del proceso legislativo por denuncia de hostigamiento sexual contra Fabricio Alvarado. (Mayela López/Mayela López)







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Fabricio AlvaradoFrente AmplioCaso por presunto hostigamiento sexualAsamblea Legislativa
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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