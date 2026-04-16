Frente Amplio denuncia lentitud en proceso legislativo contra Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual

El Frente Amplio cuestionó el avance del proceso legislativo por denuncia de hostigamiento sexual contra Fabricio Alvarado.

La fracción legislativa del Frente Amplio cuestionó el avance del proceso legislativo que investiga el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa, al señalar lentitud en el trámite y posibles riesgos de revictimización para la denunciante.

“Este no es un caso más, ni un caso aislado, se trata de una denuncia de hostigamiento sexual en el ejercicio de la función pública, en un espacio donde deben prevalecer las más altas garantías de integridad, respeto y equidad”, indica el comunicado de prensa emitido este 15 de abril.

El pronunciamiento ocurre luego de que la comisión que investiga el presunto abuso sexual aprobó este miércoles solicitar una prórroga del plazo para rendir el informe sobre la denuncia.

Con tres votos a favor y uno en contra se aprobó solicitarle al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, una prórroga hasta por 15 días.

Según el Frente Amplio, el desarrollo del procedimiento genera preocupación no solo por los plazos, sino por la posibilidad de que el caso no llegue a ser conocido por el plenario legislativo.

“No se puede reducir a un tema de tiempos”

El Frente Amplio sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en la duración del proceso, ya que eso, a su criterio, invisibiliza la gravedad de los hechos denunciados.

La fracción subrayó que se trata de un presunto caso de hostigamiento sexual en el ejercicio de la función pública, en un espacio donde deberían prevalecer garantías de respeto e integridad.

Para la fracción, el caso representa una prueba para la Asamblea Legislativa en su capacidad de atender denuncias de violencia contra las mujeres dentro de la política.

El señalamiento cobra mayor relevancia en el contexto de la próxima conformación del Congreso, que contará con la mayor cantidad de mujeres en la historia del país.

“El país debe definir si está dispuesto a enfrentar con seriedad el hostigamiento sexual en la política o si continuará normalizando prácticas que excluyen y violentan a las mujeres”, indicó el Frente Amplio.