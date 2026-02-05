Frente Amplio afirma haber recibido más de 7.000 solicitudes de afiliación tras las elecciones 2026

A cuatro días de las elecciones, el Frente Amplio reporta un pico inusual de solicitudes de afiliación, según explicó el diputado Jonathan Acuña.

Ya pasaron cuatro días desde que se llevaron a cabo las elecciones nacionales de este 2026, y el Frente Amplio reportó que durante este tiempo después del sufragio ha recibido un total de 7.285 solicitudes de personas que se quieren sumar a la agrupación política.

El diputado de la fracción frenteamplista, Jonathan Acuña, contó a La Nación que este aumento responde al llamado realizado por el entonces candidato presidencial del partido, Ariel Robles, tras la jornada electoral.

“Con mucha alegría tomamos el hecho de que justo después de las elecciones y ante el llamado de nuestro entonces candidato a la presidencia, Ariel Robles, a hacerle frente al autoritarismo que representa el proyecto político de Rodrigo Chaves, al corte que tengo el día de ayer, en el transcurso de esta semana, hemos recibido 7.000 solicitudes de afiliación al partido”, indicó.

Acuña detalló que, si bien el Frente Amplio recibe de manera constante solicitudes de afiliación, el volumen registrado tras las elecciones representa un pico inusual.

“Aquí evidentemente hemos tenido un pico muy significativo de solicitudes que nos alegran mucho”, señaló.

Según el informe, las solicitudes de afiliación provienen de todo el país:

San José: 3.435

Alajuela: 1.117

Cartago: 924

Heredia: 1.301

Guanacaste: 175

Puntarenas: 196

Limón: 137

San José, Alajuela, Cartago y Heredia concentran la mayor cantidad de solicitudes de afiliación al Frente Amplio tras los comicios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Proceso de afiliación

Para afiliarse, las personas solicitantes llenaron un formulario que se encuentra en el sitio web del Frente Amplio. Sin embargo, el diputado aclaró que completar el formulario digital no implica una afiliación automática, sino el inicio de un proceso establecido en el estatuto del partido.

Luego, las personas son contactadas para participar en una inducción, requisito indispensable para incorporarse formalmente a la agrupación. Estas sesiones se realizan mayoritariamente de forma virtual.

“Tratamos varios asuntos, desde la historia del partido, pasando por la manera en la que está estructurado el partido, y haciendo muchísimo énfasis en dos asuntos: la ética política, que orienta al Frente Amplio, tenemos unas regulaciones éticas muy rigurosas, y en esa inducción las personas tienen que conocerlas, y también pues las orientaciones políticas generales, de un partido que como el Frente Amplio es una sumatoria de diversas izquierdas, y que tiene unos principios básicos que compartimos, y que son ese núcleo duro que nos hace unificar", agregó Acuña.

Tras completar la inducción, las solicitudes son remitidas a los comités ejecutivos cantonales, los cuales deben aprobar la afiliación. El partido cuenta con estas estructuras en los 84 cantones del país.

En casos excepcionales, los comités pueden rechazar una afiliación si se considera que la persona incumple principios éticos, aunque Acuña aseguró que estos casos son poco frecuentes.

“Es muy difícil incluso recordar casos en los que hayamos rechazado afiliaciones, contados, muy contados”, afirmó.

Padrón actual del Frente Amplio

Actualmente, el padrón del Frente Amplio ronda las 5.600 personas, según indicó el diputado, quien aclaró que se trata de una cifra aproximada. Es decir, de aceptar las más de 7.000 solicitudes, el partido duplicaría la cantidad de personas que forman parte de la agrupación.

En condiciones normales, el proceso de afiliación puede tardar entre dos y tres semanas; sin embargo, el alto volumen de solicitudes podría extender los plazos.

El diputado agradeció a las personas que han solicitado sumarse al partido y destacó el valor de la participación política.

“Lo entendemos también como una señal de que nos entienden como esa fuerza política que sirve de dique de contención ante el autoritarismo, que agradecemos que así se nos considere”, concluyó el legislador.