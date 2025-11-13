Francisco Perdomo renuncia a candidatura a diputado con Avanza. Alega censura de Jose Aguilar Berrocal: ‘Me estás amarrando las manos’

Francisco Perdomo, candidato a diputado de Avanza por el primer lugar de Alajuela, renunció a su postulación.

El médico Francisco Perdomo Argüello, quien encabezaba la papeleta de diputados por Alajuela del partido Avanza, renunció a su candidatura para las elecciones nacionales de 2026. El aspirante afirmó que tomó la decisión porque el comando de campaña de la agrupación lo censuraba.

Avanza es el partido del candidato presidencial Jose Aguilar Berrocal.

En declaraciones a La Nación, Perdomo alegó que tuvo un desencuentro con José Aguilar y con la dirigencia del partido, luego de que le solicitaron eliminar de sus redes sociales un video en el que proponía eliminar el cobro del marchamo.

“A mí me dijo directamente Jose Aguilar y el comando de campaña: ‘Tiene que bajar ese video porque no tenemos los datos exactos de números y no queremos que nos agarren en curva’. Y entonces yo les dije: ‘Yo tengo todos los datos, se los paso, pero no voy a claudicar’. Entonces, comenzaron los roces”, manifestó.

Pese a los señalamientos del médico oftalmólogo, la agrupación informó en un comunicado de prensa de que la salida “no obedece a una ruptura con el partido, sino a razones de carácter individual, las cuales respetamos profundamente”.

Según el médico, él expresó su molestia entre el martes y el miércoles al candidato presidencial, pero finalmente comunicó su decisión mediante una conversación telefónica con Aguilar. “Me estás amarrando las manos y así yo no juego, y la llamada esta es para decirte que renuncio”, relató.

La renuncia de Perdomo coincidió con la presentación, por parte del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), de una propuesta para eliminar el impuesto a la propiedad de los vehículos que cada año se cobra entre noviembre y diciembre, y sustituirlo por una contribución especial de monto fijo.

Matrimonio queda al frente de la papeleta

El matrimonio compuesto por Laura Rodríguez e Ignacio Alpízar, exdiputado fabricista, quedaron en el primero y segundo lugar de la papeleta para diputados por Alajuela. (La Nación/ Diseño Canva/Diseño Canva)

Perdomo añadió que le generó molestia que el partido permitiera inscribir una nómina con cuatro candidatos por Alajuela, en la cual los ocupantes de los puestos dos y tres están casados. Este es el caso del matrimonio conformado por Laura Rodríguez Varela e Ignacio Alpízar Castro, exdiputado fabricista del periodo 2014-2018.

LEA MÁS: Estos son los candidatos a diputados del Partido Avanza

Argumentó que, si bien es una situación que puede ser legalmente posible, no le parecía correcto en términos morales.

Tras la renuncia de Perdomo, Rodríguez pasa a encabezar la papeleta, seguida por Alpízar en el segundo puesto. El tercer lugar lo ocupa Daniela Brenes González. Esos son los únicos nombres que el partido Avanza inscribió por la provincia de Alajuela ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Noticia en desarrollo.