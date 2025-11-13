Política

Francisco Perdomo renuncia a candidatura a diputado con Avanza. Alega censura de Jose Aguilar Berrocal: ‘Me estás amarrando las manos’

Francisco Perdomo anunció su decisión en una publicación en redes sociales

Por Lucía Astorga
Francisco Perdomo, candidato a diputado de Avanza por el primer lugar de Alajuela, renunció a su postulación.
Francisco Perdomo, candidato a diputado de Avanza por el primer lugar de Alajuela, renunció a su postulación. (La Nación/Facebook Francisco Perdomo /Facebook Francisco Perdomo)







Francisco PerdomoAvanzaCandidatos a diputadosElecciones 2026
