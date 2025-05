Financista de campaña declara en investigación sobre residencial en corredor biológico Paso La Danta

La Fiscalía Ambiental de Osa confirmó que le tomó declaración indagatoria a Christian Arce Carranza, uno de los principales financistas de la campaña del presidente Rodrigo Chaves, por la aparente construcción de un residencial en un bosque, dentro del corredor biológico Paso La Danta en Savegre, Quepos.

Arce figura como investigado en la causa judicial, al igual que Alonso Guevara Ramírez, uno de los representantes del proyecto Friends of Portalón ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

La Fiscalía también indagó a Guevara Ramírez, al igual que a una persona de apellidos Salazar Blanco, confirmó la oficina de Prensa del Ministerio Público.

Christian Arce Carranza (dentro del círculo), financista de la campaña de Rodrigo Chaves, junto a Calixto Chaves. En la imagen, también están los diputados Manuel Morales (a la derecha, de pie) y Paola Nájera (al fondo, de pie). (Corte/Cortesía)

En marzo del 2022, antes de la segunda ronda electoral, Christian Arce Carranza compró 350 bonos del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) valorados en ¢231 millones. Pagó ¢150 millones, porque la agrupación le otorgó descuento.

Casi nueve meses después, el 21 de diciembre del 2022, la Setena autorizó la viabilidad ambiental del residencial de la firma Friends of Portalón, a pesar de que había alertas sobre la presencia de bosque en el sitio de construcción.

Luego, el 20 de julio del 2023, la sociedad le otorgó a Christian Arce Carranza un poder generalísimo por tiempo indefinido, con el que puede celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que puede hacer un poderdante, con excepción de los que únicamente puede hacer el dueño.

LEA MÁS: Empresa sospechosa de construir residencial en corredor biológico nombró a financista de Rodrigo Chaves como apoderado

Dos años después, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) confirmó una devastación ambiental en el sitio.

La defensa legal de Christian Arce declinó referirse al tema al argumentar que el proceso se encuentra en investigación y que, por ética procesal, no puede referirse al respecto.

LEA MÁS: Sinac descubre cementerio de árboles y destrucción general de ecosistema por construcción de residencial aprobado por Setena

En tanto, Alonso Guevara Ramírez, uno de los investigados, manifestó que no emitirá declaraciones. Alegó que “todo está en el expediente”, por lo que consideraba innecesario “conversar con un medio publicitario”.

Asimismo, este medio envió un mensaje a un correo electrónico registrado ante la Setena por la firma Friends of Portalón. Al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta.

La foto con Calixto Chaves y dos diputados

Después de trascender este caso, empezó a circular una fotografía de la época de la pasada campaña electoral, en la que el financista Christian Arce aparece junto al asesor presidencial y exdirector de campaña, Calixto Chaves. En la imagen, también están los actuales diputados de gobierno, Manuel Morales y Paola Nájera.

Manuel Morales dijo que él no conocía a Arce. “Ya era diputado electo y todavía estábamos en la campaña de don Rodrigo Chaves para la segunda vuelta. Eso fue en un restaurante en barrio Escalante. Nos juntamos varios grupos, de varios sectores, que estábamos haciendo campaña. Ahí hay gente que conozco y que no conozco. Hasta ahí me enteré de quién era él. Yo llegué tarde, ni había campo para mí, solo pasé a saludar”, dijo.

Por su parte, Paola Nájera afirmó que tampoco conoce a Arce ni a varias personas que se encontraban en la mesa que aparece en la fotografía. “El señor no iba conmigo”, enfatizó.

La Nación intentó contactar a Calixto Chaves a través de su número telefónico para conocer cuál fue el papel de Arce durante la campaña de Chaves. No obstante, la llamada la respondió una mujer que indicó que el empresario no se encontraba.

Colaboraron con esta información: Aarón Sequeira, Cristian Mora y Natasha Cambronero