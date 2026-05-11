Política

Fabricio Alvarado será indagado por la Fiscalía, en trámite sobre denuncia de presunto abuso sexual a exdiputada

Diligencia tendrá lugar este martes, en el Ministerio Público, luego de que el exlegislador regresó al país, el viernes

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Por Aarón Sequeira
Diputado Fabricio Alvarado
El exdiputado Fabricio Alvarado debe comparecer ante el Ministerio Público este martes, a las 8 a. m. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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