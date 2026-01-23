Fabricio Alvarado promete replicar en Costa Rica una medida que Donald Trump tomó en Estados Unidos

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), propuso retirar a Costa Rica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en caso de llegar a Zapote, tal como lo hizo el gobierno de Donald Trump.
“Al igual que Estados Unidos, nosotros también nos saldremos de la OMS, un organismo que hace rato perdió su norte y ahora solo sirve a los intereses de grupos ideológicos y económicos, exponiendo la salud de la gente”, argumentó Alvarado, aunque sin presentar pruebas de esas afirmaciones.
El candidato conservador reiteró que el país seguiría el camino del presidente Trump, quien retiró a Estados Unidos de esa organización en enero del 2025. Señaló que el país no debe “rendirse ante imposiciones extranjeras”.
La OMS fue la principal organización mundial durante el combate a la pandemia de la Covid-19. Para febrero del 2023, esa enfermedad cobró la vida de 9.256 costarricenses, según datos del Ministerio de Salud.
Oposición a tratado pandémico
La OMS ha impulsado un tratado internacional para prevención, preparación y respuesta ante las pandemias. Sin embargo, Alvarado se ha opuesto a ese instrumento.
Incluso, este tema causó una disputa entre el presidente Rodrigo Chaves y el actual diputado de Nueva República.
Alvarado dijo, en mayo del 2024, que el tratado haría que se “entregue la democracia, la soberanía y hasta la economía costarricense” al director general de la OMS. Además, pidió al presidente Chaves retirar a Costa Rica de organismos internacionales que, en su criterio, “socaven la libertad”.
Chaves aseveró que el país no se va a salir de la OMS, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “porque eso no tiene sentido”.
El mandatario, en ese momento, calificó de “ridículos, absurdos y divorciados de la realidad” los dichos del legislador. El acuerdo aún está en proceso de negociaciones.