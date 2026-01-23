Fabricio Alvarado promete replicar en Costa Rica una medida que Donald Trump tomó en Estados Unidos

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), propuso retirar a Costa Rica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en caso de llegar a Zapote, tal como lo hizo el gobierno de Donald Trump.

“Al igual que Estados Unidos, nosotros también nos saldremos de la OMS, un organismo que hace rato perdió su norte y ahora solo sirve a los intereses de grupos ideológicos y económicos, exponiendo la salud de la gente”, argumentó Alvarado, aunque sin presentar pruebas de esas afirmaciones.

El candidato conservador reiteró que el país seguiría el camino del presidente Trump, quien retiró a Estados Unidos de esa organización en enero del 2025. Señaló que el país no debe “rendirse ante imposiciones extranjeras”.

La OMS fue la principal organización mundial durante el combate a la pandemia de la Covid-19. Para febrero del 2023, esa enfermedad cobró la vida de 9.256 costarricenses, según datos del Ministerio de Salud.

Fabricio Alvarado propone seguir el mismo camino que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirando al país de la OMS. (Canva/La Nación)

Oposición a tratado pandémico

La OMS ha impulsado un tratado internacional para prevención, preparación y respuesta ante las pandemias. Sin embargo, Alvarado se ha opuesto a ese instrumento.

Incluso, este tema causó una disputa entre el presidente Rodrigo Chaves y el actual diputado de Nueva República.

Alvarado dijo, en mayo del 2024, que el tratado haría que se “entregue la democracia, la soberanía y hasta la economía costarricense” al director general de la OMS. Además, pidió al presidente Chaves retirar a Costa Rica de organismos internacionales que, en su criterio, “socaven la libertad”.

Chaves aseveró que el país no se va a salir de la OMS, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “porque eso no tiene sentido”.

El mandatario, en ese momento, calificó de “ridículos, absurdos y divorciados de la realidad” los dichos del legislador. El acuerdo aún está en proceso de negociaciones.