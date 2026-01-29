Expresidente Abel Pacheco revela por quién votará y hace llamado para el 1.° de febrero

El expresidente de la República (2002-2006), Abel Pacheco de la Espriella, hizo un llamado para que los costarricenses acudan a las urnas el próximo domingo 1.° de febrero.

“El domingo iré a votar por la Unidad, el partido que me hizo presidente, pero quiero hacerles un llamado muy respetuoso, pero vehemente. Los humanos ocupamos del aire para subsistir, las democracias necesitan votos para subsistir. Si queremos esta Costa Rica bella y buena, si queremos conservarla, vamos todos a votar”, dijo el exmandatario en un video publicado en redes sociales de su hija, Yolanda Pacheco.

Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), es sexto en intención de voto (2,5%), según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada el pasado martes 27 de enero.