Expresidente Abel Pacheco revela por quién votará y hace llamado para el 1.° de febrero

Pacheco fue presidente de la República entre 2002 y 2006, tras llegar al poder con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Por Sebastián Sánchez
Abel Pacheco, expresidente de la República de Costa Rica. (Alonso Tenorio)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

