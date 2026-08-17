Política

Experto en defensa de derechos digitales: ‘A primera vista no es posible identificar si un teléfono está siendo intervenido’

¿Puede un celular ser infectado sin hacer clic? José Flores, experto en seguridad digital, revela los riesgos de Pegasus y el secreto de Estado en seguridad

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Por Fernando Chaves Espinach
Logotipo de NSO conocidos por vender el programa "Pegasus", una tecnología utilizada por estados y agencias estatales de todo el mundo para recopilar datos de dispositivos móviles de presuntos delincuentes de alto nivel. Según la empresa, esta no opera la tecnología solo la licencia a las "fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia de estados soberanos".
Logotipo de NSO, firma conocida por vender el programa Pegasus. (JACK GUEZ/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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