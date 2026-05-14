Política

Exministro de Agricultura será viceministro de Hacienda luego de un paso de 24 días por Banca para el Desarrollo

El exministro de Agricultura en el gobierno de Rodrigo Chaves acompañará al expresidente en Hacienda

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Por Sebastián Sánchez
El exministro Víctor Carvajal será nuevo viceministro de Hacienda.
El exministro Víctor Carvajal será nuevo viceministro de Hacienda. En la imagen, lo juramenta la mandataria Laura Fernández. (Ministerio de Hacienda/Ministerio de Hacienda)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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