Exministro de Agricultura será viceministro de Hacienda luego de un paso de 24 días por Banca para el Desarrollo

El exministro Víctor Carvajal será nuevo viceministro de Hacienda. En la imagen, lo juramenta la mandataria Laura Fernández.

La presidenta de la República, Laura Fernández, nombró al exministro de Agricultura Víctor Julio Carvajal Porras como viceministro de Ingresos, en la cartera de Hacienda, luego de su paso de 24 días como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

La designación de Carvajal ocurre solo un día después de que trascendiera su renuncia al SBD, en medio de cuestionamientos por ese nombramiento y una investigación abierta en el Ministerio Público.

El funcionario renunció al MAG el 14 de abril y entró como al SBD el 20 de abril.

El exministro ahora acompañará al expresidente Rodrigo Chaves dentro de Hacienda. Carvajal es economista.

Fue asesor económico y tributario del Despacho Ministerial de Hacienda, analista en estadísticas fiscales en la Dirección General de Hacienda y asesor técnico en la Dirección General de Tributación.

Asimismo, fue presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción.

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