Política

Exiliados de Nicaragua en Costa Rica viven con miedo a la persecución del régimen de Ortega: ‘Nos monitorean’

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre una red de vigilancia e intimidación contra opositores nicaragüenses exiliados, varios de ellos refugiados en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por AFP
El docente nicaragüense exiliado Gabriel Putoy sostiene una imagen religiosa durante una entrevista en San José. Putoy vive refugiado en Costa Rica desde la crisis política de 2018 y asegura que mantiene estrictas medidas de seguridad por temor a represalias del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: John Durán.
El docente nicaragüense exiliado Gabriel Putoy sostiene una imagen religiosa durante una entrevista en San José. Putoy vive refugiado en Costa Rica desde la crisis política de 2018 y asegura que mantiene estrictas medidas de seguridad por temor a represalias del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExiliadosNicaraguaCosta RicaRepresión
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.