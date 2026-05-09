Política

Exdiputado habría incumplido requisito para ser presidente del Incopesca; entonces, lo nombraron ministro sin cartera

La presidenta Laura Fernández nombró al exdiputado Carlos Andrés Robles como ministro, después de que lo había presentado como jerarca del Incopesca

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Por Mónica Cerdas Gómez
Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, fue nombrado por la presidenta Laura Fernández como ministro sin cartera. (Asamblea Legislativa)







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Laura FernándezIncopescaCarlos Andrés RoblesMinistro sin cartera de Costas, Mares y Pesca
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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