Exdiputado habría incumplido requisito para ser presidente del Incopesca; entonces, lo nombraron ministro sin cartera

Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, fue nombrado por la presidenta Laura Fernández como ministro sin cartera.

Carlos Andrés Robles, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), habría carecido de un requisito para ejercer el cargo de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), cargo que le había asignado la mandataria Laura Fernández el pasado 5 de mayo en un acto público.

Tres días después, el 8 de mayo, la gobernante anunció que la presidencia del Incopesca la ejercerá Nelson Peña Navarro, quien se desempeñó en este cargo durante la administración de Rodrigo Chaves, mientras que Carlos Andrés Robles fue nombrado ministro sin cartera de Costas, Mares y Pesca.

El artículo 7 de la Ley 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, establece que el presidente de la Junta Directiva debe tener título universitario en el nivel de licenciatura y conocimientos en el campo de actividades del Instituto.

No obstante, según el currículum de Robles, disponible en el sitio web de la Asamblea Legislativa, él es estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana Castro Carazo).

Consultado el 8 de mayo sobre si su nombramiento como ministro responde a la falta de requisitos para asumir la presidencia ejecutiva de Incopesca, Robles respondió: “Fue una decisión de la presidenta de la República por darle un realce a las costas y a los lugares que han estado invisibilizados”.

De acuerdo con lo manifestado por el exdiputado a La Nación, su oficina estará ubicada en Puntarenas.

La Nación le consultó al exlegislador, a través de un mensaje enviado a la 1:12 p. m. de este 9 de mayo, si seguía siendo estudiante o si ya tenía título universitario; sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

La ley también establece que el presidente de Incopesca debe contar con experiencia comprobada de al menos dos años en el campo de la pesca y acuicultura, así como capacidad gerencial.

Cuando anunció su nombramiento como ministro, Laura Fernández dijo: “Quiero que retumbe en las costas. Yo les prometí que no va a pasar por alto el que yo sea puntarenense, así que tomé la decisión de designar a Carlos Andrés Robles Obando como ministro de las Costas, de los Mares y de la Pesca”.

Al principio de la administración anterior, se produjo un caso similar. El gobierno nombró a Cindy Quesada como ministra de la Mujer porque carecía de los requisitos académicos para ejercer la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), cargo que se le asignó a Adilia Caravaca.

Colaboró el periodista Aarón Sequeira.