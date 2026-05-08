Exdiputado Alexánder Barrantes asegura que ‘siempre’ puede aportar mucho desde el gobierno

El exdiputado Alexánder Barrantes llegó este viernes al Estadio Nacional, para participar como invitado especial del traspaso de poderes, junto con su amigo, el actor de origen indio Prabhakar Sharan Prasad.

El exdiputado oficialista Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), asegura que él está abierto a que la presidenta Laura Fernández lo llame a formar parte del gobierno y dijo que él “siempre” puede aportar mucho donde lo puedan nombrar.

Barrantes llegó este viernes al Estadio Nacional, para participar como invitado especial del traspaso de poderes, junto con su amigo, el actor de origen indio Prabhakar Sharan Prasad, quien lo había sacado de un apuro cuando tuvo un altercado con otra persona, por un choque en un parqueo josefino.

El excongresista aseguró que él es un invitado especial, junto con Sharan, pero dijo que fueron invitados de forma separada, y si bien él iba a asistir con su hija, ella no puso asistir por un problema de salud.

“Yo pienso que es potestad de doña Laura y sus colaboradores a quienes les compete darme un espacio dentro del gobierno, o no. Yo no exijo nada, no pido nada, yo llegué a servir, ahí queda el fruto de mi trabajo y lo que hice”, dijo a La Nación.

Barrantes agregó que que él es administrador de empresas y proviene del sector agropecuario. También dijo que el dinero que aportó el actor indio para sacarlo del apuro en el parqueo josefino se lo pagó en el primer minuto y añadió que él siempre paga sus deudas.