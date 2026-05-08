Política

Exdiputado Alexánder Barrantes asegura que ‘siempre’ puede aportar mucho desde el gobierno

Exlegislador asegura que él no pide nada, pero dice que sí ha tenido conversaciones con algunas personas

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Por Aarón Sequeira
Alexander Barrantes y el actor indio Prabhakar Sharan Prasad,
El exdiputado Alexánder Barrantes llegó este viernes al Estadio Nacional, para participar como invitado especial del traspaso de poderes, junto con su amigo, el actor de origen indio Prabhakar Sharan Prasad. (Foto: Aarón Sequeira para LN/Foto: Aarón Sequeira para LN)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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