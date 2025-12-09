Esto propone Álvaro Ramos tras la firma del TLC con Israel

El liberacionista cuestionó la utilidad de nuevos tratados comerciales y afirmó que, de llegar al Gobierno, priorizaría el aprovechamiento de los acuerdos ya firmados.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, aseguró que en un eventual gobierno suspendería el avance del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado recientemente entre Costa Rica e Israel y frenaría la incorporación del país a la Alianza del Pacífico, si el sector productivo nacional no respalda esos procesos y no se demuestra que generan beneficios claros para el país.

El liberacionista hizo la afirmación este martes durante un encuentro con la prensa en el Balcón Verde, donde abordó diversos temas de la coyuntura política de cara a las elecciones de 2026.

Según explicó, no impulsaría nuevos tratados comerciales con otros países si estos no representan beneficios concretos para los productores nacionales costarricenses.

A su criterio, en Costa Rica se firman tratados “que no se aprovechan”, por lo que, en un eventual gobierno liberacionista los revisaría y no avanzaría con algunos que se encuentran en curso, como el firmado con el país de Oriente Medio.

Este lunes, los gobiernos de Costa Rica e Israel firmaron un tratado de libre comercio entre ambos países. La firma se realizó en Jerusalén y estuvo a cargo del jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, y del ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat.

La Nación informó que este acuerdo comercial generó cuestionamientos en Costa Rica por parte de organizaciones civiles y de algunos concejos municipales —entre ellos los de Montes de Oca, Goicoechea y Pérez Zeledón—, que solicitaron al Poder Ejecutivo no firmar el tratado con Israel debido a la guerra en la Franja de Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Palestina, controlado por Hamas, a octubre pasado, el conflicto había dejado 68.643 personas fallecidas, en su mayoría civiles.

Las negociaciones comerciales entre ambos países iniciaron en marzo de 2023.

Tampoco continuaría con la Alianza del Pacífico

Ramos también reiteró que no está a favor de seguir avanzando en la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.

El aspirante liberacionista ya se había referido al tema en setiembre de este año. Según el medio radiofónico Monumental, el candidato verdiblanco advirtió que el ingreso “expondría a los productores costarricenses a una competencia externa que debilitaría la agricultura nacional y reduciría el valor agregado de las exportaciones”.

En diciembre de 2024, el país reanudó su proceso para integrarse plenamente a la Alianza. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Comex habían informado entonces que la Alianza adoptó oficialmente la candidatura de Costa Rica para convertirse en miembro pleno del bloque.

Previamente, el 20 de octubre de 2022, los países integrantes habían dado su aval para que Costa Rica iniciara el proceso de adhesión al organismo. No obstante, hasta ahora, no se han reportado avances sustantivos.

Mantendría los tratados ya firmados

No obstante, Ramos enfatizó que mantendría vigentes los tratados de libre comercio ya firmados y descartó hacer cambios en ellos.

“Me parece que los tratados de libre comercio ya firmados se deben respetar y se deben mantener”, agregó.

El aspirante presidencial también hizo un llamado a pausar la firma de nuevos tratados y concentrarse en aprovechar los existentes.

“Sentémonos a ver cómo se aprovechan los existentes y mantengamos en pausa esos tratados mientras entendemos mejor cómo sacarles provecho”, concluyó.