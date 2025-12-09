Política

Esto propone Álvaro Ramos tras la firma del TLC con Israel

Candidato presidencial aseguró que en un eventual gobierno revisaría tratados comerciales en curso

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Lucía Astorga
Álvaro Ramos- TLC Israel
El liberacionista cuestionó la utilidad de nuevos tratados comerciales y afirmó que, de llegar al Gobierno, priorizaría el aprovechamiento de los acuerdos ya firmados. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro RamosPLNElecciones 2026Tratado de Libre ComercioTLC Israel
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.