Política

Esto hará el TSE ante la falta de regulación sobre Inteligencia Artificial en campaña para elecciones 2026

En 2023, el TSE impulsó ante la Asamblea Legislativa una reforma electoral sobre el uso de la IA, la cual no logró ser aprobada

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Tribunal Supremo de Eelecciones (TSE), fachada
El uso de inteligencia artificial representa uno de los principales desafíos para el TSE en materia de desinformación durante las elecciones de 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEDesinformaciónElecciones 2026Inteligencia Artificial
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.